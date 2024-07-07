取消柴油补贴等课题导致公正党败选

马来西亚首相安华领导的团结政府挟着强大执政优势，在槟城州双溪峇甲补选竞选期间投入大量竞选资源，但仍不敌国民联盟，以多达4267张多数票的差距吃下败仗。

分析员认为，此次补选再次显示巫统为团结政府拉抬马来选民支持度的能力有限。反对党这次炒作柴油补贴等民生课题的策略奏效，因此接下来可能故技重施。

双溪峇甲补选星期六（7月6日）投票结果，国盟伊斯兰党候选人阿比丁以1万4489票，击败希望联盟成员人民公正党的祖哈里，多数票4267张。这比去年8月槟州选举时，伊党取得的1563张多数票超出一倍。祖哈里获得1万零222票。

马国首相安华星期天（7日）在脸书说：“政府接受并尊重败选结果。作为首相，我虚心接受双溪峇甲选民的声音。”

国盟主席慕尤丁也在脸书说，选举结果显示人民拒绝团结政府的政策。“这包括取消柴油补贴导致物价上涨，以及不顾人民反对，继续向全球基础设施合作伙伴（GIP）出售马国机场控股公司股份。”

公正党柔佛州巴西古当区国会议员哈山卡林认同，上述两个原因是公正党败选的主因。他说，安华还有不到三年的时间来扭转民众观感，以免下届大选像英国前首相苏纳克那样一败涂地。

巫统最高理事卜艾则说，安华应考虑改组内阁，撤换表现欠佳的部长。卜艾并未指名道姓，但双溪峇甲补选竞期间，经济部长拉菲兹曾暗示政府将进一步调整RON95汽油补贴，还说落实时间会给大家“惊喜”，引起各方批评，被视为是加剧民怨的祸首。

专家：安华政府或需暂缓部分改革以平息民怨

马国双威大学政治学者黄进发向《联合早报》分析，燃油补贴精准化是当为但难为之事，流失选票在所难免。“但说话轻佻、离地而犯众怒，就是自讨苦吃。”

马国拉曼大学政治与媒体系讲师刘惟诚指出，此次补选结果显示国盟成功炒作民生议题，因此他预计国盟在接下来的补选会故技重施。

他说，这可能促使安华政府暂缓执行一些改革计划，特别是那些会引发民生议题的政策。“政府也可能提供更多奖掖或补贴，例如符合资格的民用车辆可获得的200令吉柴油津贴，可能会调高到300令吉。诸如此类，从民生部分下手，以确保能稍微压下民怨。”

国盟在这次补选中大胜，也说明马来选票并没有回流希盟或巫统。马国政治学者潘永强受访时说，团结政府的马来选民支持率不高，除了巫统号召力大不如前，归根究柢还是公正党与安华无法让马来社会普遍接受。

他认为，巫统和希盟短期内难以在马来选区有重大突破，“（团结政府）为争取马来选民而往保守方向右倾，这个尝试已证明失败了，因为保守派马来选民宁可信任国盟，也不认同投机的安华路线。”

他说，这次补选的经验是，在多元社会，执政阵营不可为了讨好保守选民而放弃中道和改革，否则将两边失血，也一并断送本长期支持希盟的非土著选民。