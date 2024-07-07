日本外长：日菲须加强合作 维护以法治为基础的国际秩序

（马尼拉综合讯）日本外交部长上川阳子在出访菲律宾前夕说，日菲有必要加强合作，以“加强自由、开放、以法治为基础的国际秩序”。

日本和菲律宾星期一（7月8日）召开第二次日菲外交部与国防部部长级会议，日本驻马尼拉大使馆星期天刊登上川阳子的评论。上川阳子在题为《开拓通往战略协同的道路》的文章中说，日菲关系在日本首相岸田文雄2023年11月访问马尼拉时再攀高峰，两国也在诸多领域取得进展。

日菲当时同意就《部队互访协议》开始磋商。菲律宾媒体报道，菲律宾武装部队总参谋长布劳纳上周说，两国在进行七个月的磋商后，预计在此次会上签署协议。

上川阳子指出：“近来，日本和菲律宾在双边合作上取得稳定进展。这包括在日菲部队互访协议，以及提供预警与管控雷达、海岸监测雷达和大型巡逻舰等方面的磋商。”

中国海警船逼近菲巡逻舰

两国的会议在南中国海局势紧张的背景下召开。菲海岸警卫队西菲律宾海发言人塔里拉星期六（6日）指，当局侦测到号称全球最大海警船的中国海警5901舰进入菲律宾专属经济区，并且越来越接近菲律宾海岸警卫队巡逻舰特瑞沙马格巴努亚号（Teresa Magbanua）的所在位置。

特瑞沙马格巴努亚号是菲律宾海岸警卫队最大的巡逻舰，过去两个多月在萨比纳礁（Sabina Shoal，中国称仙宾礁）执行任务。

据菲律宾媒体报道，塔里拉说，中国海警5901舰星期一（1日）从海南出发，隔天进入菲律宾专属经济区，星期三（3日）直奔阿云津礁（中国称仁爱礁），过后前往美济礁（Mischief Reef）和萨比纳礁。

“这艘中国海警船在萨比纳礁已停泊超过两天……它现在离特瑞沙马格巴努亚号只有800码（约730公尺）。”

菲律宾方面目前仍不知道中国海警的动机。塔里拉说，特瑞沙马格巴努亚号通过无线电质问中国海警5901舰在该水域出现的目的，并指中国在那里没有管辖权，但中方回应称对相关水域拥有主权，因此进行的是合法作业。

目前为止，菲律宾当局并未接到任何报道指特瑞沙马格巴努亚号人员被骚扰。

塔里拉说：“这是中国海警的恐吓行为，但无论中国在那里部署多少船舰……菲律宾海岸警卫队不会受恐吓，也不会把特瑞沙马格巴努亚号召回到巴拉望。”