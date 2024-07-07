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日本外长：日菲须加强合作 维护以法治为基础的国际秩序

蓝云舟

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发布 / 2024年7月7日 9:44 PM
日本外交部长上川阳子星期一将在马尼拉出席第二次日菲外交部与国防部部长级会议。（路透社）
日本外交部长上川阳子星期一将在马尼拉出席第二次日菲外交部与国防部部长级会议。（路透社）

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（马尼拉综合讯）日本外交部长上川阳子在出访菲律宾前夕说，日菲有必要加强合作，以“加强自由、开放、以法治为基础的国际秩序”。

日本和菲律宾星期一（7月8日）召开第二次日菲外交部与国防部部长级会议，日本驻马尼拉大使馆星期天刊登上川阳子的评论。上川阳子在题为《开拓通往战略协同的道路》的文章中说，日菲关系在日本首相岸田文雄2023年11月访问马尼拉时再攀高峰，两国也在诸多领域取得进展。

日菲当时同意就《部队互访协议》开始磋商。菲律宾媒体报道，菲律宾武装部队总参谋长布劳纳上周说，两国在进行七个月的磋商后，预计在此次会上签署协议。

上川阳子指出：“近来，日本和菲律宾在双边合作上取得稳定进展。这包括在日菲部队互访协议，以及提供预警与管控雷达、海岸监测雷达和大型巡逻舰等方面的磋商。”

中国海警船逼近菲巡逻舰

两国的会议在南中国海局势紧张的背景下召开。菲海岸警卫队西菲律宾海发言人塔里拉星期六（6日）指，当局侦测到号称全球最大海警船的中国海警5901舰进入菲律宾专属经济区，并且越来越接近菲律宾海岸警卫队巡逻舰特瑞沙马格巴努亚号（Teresa Magbanua）的所在位置。

特瑞沙马格巴努亚号是菲律宾海岸警卫队最大的巡逻舰，过去两个多月在萨比纳礁（Sabina Shoal，中国称仙宾礁）执行任务。

据菲律宾媒体报道，塔里拉说，中国海警5901舰星期一（1日）从海南出发，隔天进入菲律宾专属经济区，星期三（3日）直奔阿云津礁（中国称仁爱礁），过后前往美济礁（Mischief Reef）和萨比纳礁。

“这艘中国海警船在萨比纳礁已停泊超过两天……它现在离特瑞沙马格巴努亚号只有800码（约730公尺）。”

菲律宾方面目前仍不知道中国海警的动机。塔里拉说，特瑞沙马格巴努亚号通过无线电质问中国海警5901舰在该水域出现的目的，并指中国在那里没有管辖权，但中方回应称对相关水域拥有主权，因此进行的是合法作业。

目前为止，菲律宾当局并未接到任何报道指特瑞沙马格巴努亚号人员被骚扰。

塔里拉说：“这是中国海警的恐吓行为，但无论中国在那里部署多少船舰……菲律宾海岸警卫队不会受恐吓，也不会把特瑞沙马格巴努亚号召回到巴拉望。”

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