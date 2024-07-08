马国警方接触极端组织前囚犯 防止袭击事件重演

（吉隆坡综合讯）马来西亚警方正接触曾涉及异教组织和极端组织的前囚犯，以了解他们的最新情况，并防止柔佛州乌鲁地南警局袭击事件重演。

马国全国警察总长拉扎鲁丁接受《马来西亚前锋报》访问时说，警方正接触的前囚犯包括曾参与回教极端组织阿马乌纳（Al-Ma’unah）的13名成员。他们在2020年获得时任国家元首特赦后被释放，警方正在更新他们的资料。

拉扎鲁丁说，初步调查发现，其中一名曾参与阿马乌纳组织的前囚犯已逝世，目前剩下12人。

他说，警方自2020年9月起通过政治部持续接触获释的阿马乌纳前成员。柔佛州乌鲁地南警局5月17日遇袭后，警队在5月27日向雪兰莪、吉隆坡、登嘉楼、吉打及吉兰丹州警察总部下达新指示，以接触所有曾涉及极端主义的前囚犯。

拉扎鲁丁说：“警方要了解他们的最新情况，避免他们从事非法和威胁国家安全的活动。”

他指出，马国警方根据《2012年国家安全罪行法令》（SOSMA），为前囚犯制定了各项改造计划，以确保他们不会重蹈覆辙。不过，由于社会仍对这些前囚犯有偏见，因此他们很难获得长期和稳定的工作。

一名曾参与阿马乌纳组织的前囚犯告诉马国媒体，乌鲁地南警局遇袭后，他更频密接获警方来电及会面要求。

乌鲁地南警局5月17日遇袭，造成三名警员二死一重伤，震惊马国社会。当局随后逮捕了八名与恐怖组织有联系的嫌犯。初步调查显示，他们的袭击目标包括马国国家元首苏丹依布拉欣、首相安华，以及政府和警方高层。

马国警方后来展开一系列特别行动，逮捕超过20名涉嫌参与和支持恐怖组织的男女。