马国推广另类旅游 迎合游客多样化需求

（布城讯）马来西亚旅游促进局为了满足游客多样化的需求，计划开拓另类旅游路线及配套，包括推广农业旅游、咖啡之旅及考古探险等，甚至带游客参观历史上发生过黑暗事件的地点。

马国旅游促进局总监马诺哈兰接受《星报》访问时说，除了推出新颖的旅游体验，当局也将加强现有的小众旅游项目，因为这些项目越来越受欢迎。“这包括观鸟、豪华露营、钓鱼、徒步探险、美食之旅，以及专门为婚礼、蜜月和保健疗养而设计的配套。”

为了扩大旅游效益及促进地区发展，当局将加强推广首都吉隆坡以外的景点，借此向游客介绍这些地方的独特文化遗产，开拓旅游潜能。

马诺哈兰说：“我们更大的战略是将马来西亚定位为结合健康养生、豪华旅行，以及充满节庆及活力的多元目的地。”

马国旅游促进局接下来将与业界代表及媒体合作，加强营销活动及扩展宣传覆盖范围。当局也将举办研讨会及工作坊，为旅游业者提供技能培训。

马诺哈兰透露，当局也在开发一个超级应用，将购物、探索及付款等功能汇集在一个平台，为游客提供无缝的旅游体验。他透露，这个超级应用目前已获得万事达卡的支持。

数码游民签证吸引外国人移居马国

另一方面，马诺哈兰说，马国自2022年10月推出数码游民通行证（DE Rantau Nomad Pass）以来，工作度假和商务旅游越来越受欢迎。

他说，由于马国的生活成本及通货膨胀率低，加上政府推出激励政策，越来越多远程工作者选择马国为旅游及移居目的地。“他们可以在马来西亚的各个地方远程工作及旅游，同时享受稳定的网络接驳和其他设施及服务。”

马国的数码游民通行证最早在槟城推出，旨在吸引具科技背景的专业人士到马国工作及旅游。通行证允许申请者在马国逗留长达12个月，之后可申请延长一年。

截至今年6月13日，已有3218人申请数码游民通行证，其中1506份申请已获批准，申请者主要来自俄罗斯、巴基斯坦、英国、日本和澳大利亚。马国的目标是要在2025年吸引8万名申请者，预计这项计划为马国带来48亿令吉（约13亿7000万元）的收入。