菲日签署部队互访协议 北京：亚太区不需要鼓动新冷战“小圈子”

（马尼拉综合电）菲律宾和日本正式签署部队互访协议，允许两国在对方国土部署军队和军备，作演练和救灾之用。

菲防长特奥多罗和日本外长上川阳子周一（7月8日）在马拉坎南宫代表两国签署《相互准入协议》（也称部队互访协议），菲总统小马可斯在场见证。协议将在两国国会批准后生效。

上川阳子形容这项协议是“里程碑式的成就”。特奥多罗说：“这是我们共同努力以维护基于规则的国际秩序所达到的另一个里程碑。”

菲日去年11月开始就这项协议展开谈判，协议为两国派遣防务人员到对方国土进行训练和展开其他行动，提供法律基础。根据协议，日本也可以正式参与美菲的“肩并肩”常年军事演习。日本自卫队此前是以观察员身份参加。

日本与澳大利亚及英国签有部队互访协议，与亚洲国家签署类似协议则是第一次。菲律宾与美国和澳洲也签有类似协议。

菲律宾和日本是美国在亚洲的亲密盟友，中国在印太地区的影响力与日俱增，推动美菲日寻求三边安全合作。

上川阳子和日本防长木原稔周一下午与菲外长马纳洛和防长特奥多罗举行“二加二”会谈。菲外交部在会前说，双方的讨论重点围绕东海、南中国海和朝鲜半岛。

菲律宾和日本都与中国存在海上主权纠纷。菲中在南中国海有主权争议，日本则与中国就东海尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）存在主权争端。在南中国海主权问题上，日本表态支持菲律宾，并对近期中菲船只在有争议海域发生碰撞以致菲船受损、菲水兵受伤，表示严正关切。

木原稔在记者会上说：“菲律宾和其他东南亚国家处于日本海上航线的咽喉要道；推进与菲律宾的防御合作和交流，对日本而言是重要的。”

上川阳子重申印太地区和平与稳定的重要性，并表明东京反对“单方面以武力和胁迫手段改变现状的企图”。

美国的亚太区政策未来或生变 日本寻求扮演更大的角色

分析员指出，日本担心美国的亚太区政策未来可能生变，因此正寻求在区域安全方面扮演更大的角色。

澳大利亚格里菲斯大学国际关系学教授霍尔说，中国会对这一协议感到恼火，美国则会感到高兴。“不管是特朗普还是拜登，美国一直在鼓励区域盟友开展合作，承担更多维持区域安全的责任。新的部队互访协议有助于这一进程。”

中国外交部发言人林剑周一在例行记者会上回应说，国与国之间开展交流合作，不应损害地区国家间的相互理解与信任，不应破坏地区和平与稳定，不应针对第三方或损害第三方利益。

“亚太地区不需要军事集团，更不需要挑动阵营对抗、鼓动新冷战的‘小圈子’，任何损害本地区和平稳定、破坏本地区团结合作的行径，都将招致地区人民的警惕和共同反对。 ”