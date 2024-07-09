泰经济增长疲软 社德他为泰党遭质疑无对策

（曼谷讯）泰国社德他政府上台已10个月，泰国的经济增长依然疲弱无力，当地媒体指首相和执政党在解决经济问题和推进经济政策方面仍然缺乏清晰度和进展。

《民族报》报道称，社德他政府第一年的经济表现只能用差强人意来形容，各项经济指标都显示政府没有达到预期目标。例如，今年第一季国内生产总值（GDP）仅增长1.5%，在亚细安国家当中排最后。各经济机构已将泰国今年的GDP增长预测下调至平均2.4%至2.5%。

由于泰国政府将部分预算调整给数码钱包计划，2024年预算延迟到5月才获国会批准，政府支出大幅放缓，是经济增长缓慢的重要原因之一。当局计划在今年第四季落实数码钱包，16岁以上泰国公民每人可获得1万泰铢。

此外，政府也将更多预算拨给地方政府，内阁早前批准总计116亿4800万泰铢（约4亿3200万新元）给80个综合发展项目。

一些声音质疑，社德他在上任初期走访全国各地和多次出国访问，没有全力关注经济问题。他已前往美国、欧洲和日本参加国际会议，会见许多顶级商界领袖，力推泰南连接泰国湾和安达曼海的陆桥项目。然而，吸引龙头企业投资的具体成果仍不明朗。

虽然投资的企业有所增加，但外国直接投资仍然很低。到目前为止，宣布在泰国投资的大型公司主要是中国的电动车企业。微软等大型科技公司已宣布投资计划，但尚未披露具体金额。

泰央行：经济复苏参差不齐

另据路透社报道，泰国央行行长社他布星期二（7月9日）在悉尼一场研讨会上说，泰国的经济复苏参差不齐，需要更强劲的增长。

央行预测今年的经济增长率为2.6%，明年为3%。不过，央行已表明不会按社德他政府的要求，以降低基准利率来推高经济增速。央行将确保通货膨胀和生活成本不会过高。

未能解决经济问题影响了社德他和为泰党的支持率。泰国国立发展管理学院（NIDA）6月9日发布的民调结果显示，31.69%的受访者对社德他政府这九个月的表现完全不满意，只有7.4%的受访者称非常满意。