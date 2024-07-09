安华：马国为扩大经贸网络加入金砖国家

（吉隆坡讯）马来西亚政府表明，加入金砖国家是为了扩大经贸网络，提高贸易和出口表现，加强经济韧性，而非干涉其他国家的内部事务或地缘政治。

马国首相安华星期二（7月9日）在国会会议上说，政府进行了详细的研究，才决定加入金砖国家。“我们的决定不是为了干涉其他国家的事务，而是要加强贸易及扩展经济网络，造福国家和人民，尤其是商家及投资者。”

安华上个月宣布马国有意加入金砖国家，并将启动申请加入的程序。不过，由于一些金砖国家成员的经济、政治和文化与马国不同，引起部分议员的担忧。

安华坦言，金砖主要成员中国和俄罗斯在体制上与马国不同，但这不应成为马国加入金砖国家的障碍。“金砖国家当中也有一些国家的体制与我们较接近，跟我们也有良好的贸易关系。”

他指出，马国与一些西方国家及亚太经济合作组织（APEC）在一些事务上也有分歧，但这不意味着马国必须切断与这些组织的联系。

他重申，参与金砖国家与外交政策没有抵触，并保证马国将继续加强与亚太经合组织、《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），以及《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP）的关系。

针对怡保东区国会议员李存孝询问政府准备采取什么机制加入金砖国家时，安华指马国与现有成员国关系良好，预计很快可成为伙伴国。

金砖国家是由巴西、俄罗斯、印度和中国于2009年成立的合作机制，南非于2011年4月加入，埃及、伊朗、阿拉伯联合酋长国和埃塞俄比亚则在今年1月1日加入。最近，泰国与印度尼西亚也表示有意加入这个中国深具影响力的国际组织。