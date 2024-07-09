核合作协议生效 美可助菲发展核能

（马尼拉讯）菲律宾和美国签署的核能科技采纳及转移协议已生效，美国可向菲律宾转让用于核研究和民用核能的技术，协助菲律宾发展核能。

据《菲律宾星报》报道，美菲去年11月在美国旧金山召开的亚太经济合作组织会议场边签署核合作协议，协议于今年7月2日生效。

美国国务院在一份声明中说，《123协议》允许美国向菲律宾转让用于核研究和民用核能的核材料、反应堆等设备、部件和信息。

声明说，协议“（加强了）我们在清洁能源和能源安全方面的合作，巩固了我们长期的双边外交和经济关系”。

这份协议以《美国原子能法》第123条命名，这项条款要求美国在向其他国家输送大量核材料前，必须先达成和平的核合作协议。

这份协议与总统小马可斯要利用核能来满足电力需求增长的计划相一致。菲律宾在能源转型方面有雄心勃勃的目标。马尼拉要在2030年时将可再生能源在电力结构中的占比提高到35%，2040年时要达到50%。菲能源部去年的数据显示，煤炭仍然是主要的能源来源，占电力结构的43.9%，可再生能源占29.7%，居第二。

不过，核能作为清洁能源的可行性，受到环保和清洁能源倡导团体的质疑。

菲律宾绿色和平组织敦促政府不要依赖核电。该组织在去年5月说，核废料的储存及管理是一项须由消费者和纳税人承担的永久成本，政府须有为期数百年的长期规划，而菲律宾“拥有巨大的风能和太阳能等待挖掘，核电根本不值得”。