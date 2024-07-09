缅甸民地武占领多个城镇 军方恐失去经济中心

（仰光彭博电）缅甸民族地方武装组织正逐渐占领东北部和西部多个主要城镇，军政府面临失去这些关键经济中心的风险。

若开军星期天（7月7日）说，他们在夺取若开邦孟加拉湾沿岸的城镇丹兑市（Thandwe）的军事行动中，打死400多名军政府士兵，并占领了机场，封锁了通往军方基地的通道，夺取了营地、武器和弹药。

另两个组织缅甸民族民主同盟军和德昂民族解放军说，他们正在夺取军政府控制的城镇，目标是东北部最大城镇腊戍（Lashio），以及以盛产宝石闻名的抹谷（Mogok）。

国际战略研究所东南亚政治和外交政策研究员迈克尔斯说：“如果他们占领了腊戍，那显然会是一个对军方造成重大打击的爆炸性进展。它会带来很多复杂情况，因为掸族人民不会对此感到满意。”

缅甸军政府副总司令梭温星期天率领代表团前往中国青岛，与中国官员讨论了缅甸安全局势。

缅甸军政府正面临政变夺权三年来的最大危机，失去这些经济中心将使他们损失惨重。这不仅会切断军政府的收入，还可能鼓舞附近曼德勒地区的抵抗组织。据报道，他们最近几周已经占领军方在当地的一些基地。

迈克尔斯说：“抹谷以盛产红宝石而闻名，那里显然对经济很重要，也是从掸邦北部走私武器的关键走廊。”

他指出，拿下抹谷还可以“向曼德勒施加压力”，以转移军方对其他战事的注意力。