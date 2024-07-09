被指破坏珊瑚礁生态 菲反指中国是破坏者

（马尼拉综合讯）中国指责菲律宾破坏南中国海珊瑚礁生态后，菲方做出驳斥，反指中国是珊瑚礁的破坏者。

这场“谁破坏了珊瑚礁”的隔空骂战星期二（7月9日）延烧，西菲律宾海国家工作组发言人马拉亚（Jonathan Malaya）当天发声明说：“事实是中国对珊瑚礁造成无法修复的破坏。是中国对海洋环境造成难以估量的破坏，危害自然栖息地和数以千计菲律宾渔民的生计。”

中国自然资源部南海生态中心和自然资源部南海发展研究院在星期一（8日）联合发布了《仁爱礁非法“坐滩”军舰破坏珊瑚礁生态系统调查报告》。其中提到，当局对仁爱礁（菲方称“阿云津礁”）的珊瑚礁生态系统状况进行了调查评估，发现坐滩的菲律宾军舰“严重损害仁爱礁珊瑚礁生态系统的多样性、稳定性和可持续性”。

中方也说，相关区域珊瑚礁生态系统受损退化的主要原因是“军舰非法坐滩及其相关联的人类活动”。当局以避免危害生态为由，呼吁菲律宾清走坐滩军舰。

菲方质疑中国专家可信度 引用国际仲裁裁决和研究反击中方

中国官媒《环球时报》在有关报道中引述中方专家，指坐滩的菲军舰马德雷山号污染环境，长期危害珊瑚的健康。对此，马拉亚对有关专家的可信度表示怀疑，指他们所说不实，是“典型的误导”。

“我们呼吁公众和国际社会提防和留意中国官方媒体和所谓‘中方专家’不断散播假新闻和虚假信息，以及他们在菲律宾进行恶意干预作业的行为。”

菲律宾也发出呼吁，通过水底勘测、卫星画面、摄像、录影及其他科学途径，对西菲律宾海珊瑚生态退化的导因展开独立调查。

马拉亚说，2016年国际仲裁庭在有关裁决中已指出，中国在美济礁（Mischief Reef）建造人造岛，对那里的珊瑚生态造成永久且无法修复的破坏。

他也引述美国智库战略与国际研究中心（CSIS）下设“亚洲海事透明倡议”（The Asia Maritime Transparency Initiative）的研究报告，指中国的造岛作业破坏约4000英亩（约16平方公里）的珊瑚生态，中国渔民大量捕捞巨蛤也破坏了超过1万6000英亩（约65平方公里）的珊瑚生态。

菲律宾海岸警卫队星期二也发文告说，星期天（7日）进行了一次紧急医疗疏散，接送马德雷山号上的一名海军病患，不料途中遭遇中国海警“数次进行阻截和拖延操作”。菲方最后成功将病员接走，他目前情况稳定。