缅甸仰光渡轮翻覆 八人失踪

缅甸仰光一艘载有17人的渡轮星期三（7月10日）发生意外翻覆，其中八名乘客下落不明，包括三名学生，另九人安全获救。当地消防部门说，当地时间上午8时10分（新加坡时间9时45分）左右，这艘渡轮在仰光河发生意外后沉没，但未说明事故详情。据当地媒体报道，这艘渡轮是与另一艘船相撞后翻覆。当局仍在搜寻失踪者的下落。

渡轮在缅甸是相当普遍的公共交通，但由于设施简陋，加上安全法规执行不力，不时发生超载翻覆的事故，酿成严重人命伤亡。图为星期三事故发生后，穿梭于仰光河的其他船只照旧载送学生上下课。（法新社）