柔新经济特区谈判近尾声 预计9月签协议

（吉隆坡综合讯）马来西亚与新加坡关于柔佛—新加坡经济特区（JS-SEZ）的谈判已经进入尾声，两国放眼按计划在今年9月签署正式协议。

马国经济部长拉菲兹星期三（7月10日）和柔佛州务大臣翁哈菲兹召开柔新经济特区论坛记者会时说，柔新经济特区的正式协议预计将在新马两国领导人峰会前签署。

他透露，经济部今年5月已向内阁提交协议框架，并已传达给新加坡政府。“我们在等待新加坡政府的回应。我们有信心在期限前完成磋商并签署协议。”

拉菲兹说，柔新经济特区的具体奖掖措施将由财政部、投资、贸易及工业部，以及柔佛州政府三方负责制定，预计将纳入今年10月宣布的“2025年度财政预算案”中。

他说：“9月签署（正式）协议，10月宣布财案。这份协议将提供两国的框架和承诺，具体奖掖内容则很大可能将纳入财案演讲中。”

他指出，柔新经济特区有望吸引更多全球投资者。柔新经济特区将提供两全其美的方案，让投资者同时享受新加坡的先进技术，以及柔佛的资源优势。

新马两国领导人今年1月11日签署柔新经济特区谅解备忘录。翁哈菲兹5月12日告诉柔佛州议会，柔新经济特区的范围包括新山、依斯干达布蒂里、巴西古当、古来、笨珍和边佳兰，总面积3505平方公里。

柔新经济特区的发展将涵盖16个经济领域，包括电子电气、医疗、药品、航空、专业化学、物流、教育、卫生保健、金融与商业服务、能源、数码经济、旅游、食品与农业科技、创意产业、清真工业和制造业。