泰国选举委员会认证上议院选举结果

（曼谷综合电）泰国选举委员会宣布确认2024年上议院选举结果，200名获得认证的议员将组成新一届上议院。分析指出，这可能让执政的为泰党前路更难行，因为当选的多半是被视为保守势力的泰自豪党代表。

泰国选委会秘书长沙文星期三（7月10日）召开记者会说，选委员当天在会议中通过200名新届上议员的名单。选委员也批准了候补名单上的99人。如果有任何当选的上议员被取消资格或辞职，候补名单上的人可替补成为上议员。

他也说，选委员已审查所有关于选举的投诉，并指这次选举是干净及公平的。这份名单会在皇家宪报颁布后生效，但他没有说明什么时候。

泰国6月26日完成最后一轮上议院选举投票后，原定上周三（3日）宣布当选议员的名单。但由于一些败选的候选人向选委会投诉，指有候选人串通投票，并要求重新计票，促使选委会延后宣布结果。

新届上议员由20个专业群体中选出的200人组成。他们会接替已在5月10日届满、由2014年军事政变后军政府任命的250名上议员。

与上届不同，新届上议员无权选举首相，但会继续参与立法工作，以及修订法律和宪法。他们还将任命各独立机构成员，并监督政府的表现。

新届上议员预计会在本月开始五年任期。当选上议员中为泰党代表不多，多半是与泰自豪党及前首相巴育有关系的旧势力，反映出为泰党实权领袖、前首相达信的影响力减弱。

独立政治分析家玛提斯（Mathis Lohatepanont）告诉路透社：“这次选举本是翻开新篇章、组建一个更亲为泰党的上议院的机会，但没能实现。”

曼谷朱拉隆功大学政治学者提蒂南说：“泰自豪党取得了实质性进展，并成为保皇派的新堡垒。”