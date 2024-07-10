马国下议院议长：土团党六变节议员议席无须腾空

马来西亚国会下议院议长佐哈里拒绝反对党土著团结党的要求，指六名表态支持首相安华的土团党国会议员并未抵触反跳槽法，因此无须腾空议席举行补选。土团党已表明会入禀法庭挑战议长的决定。

分析员认为，佐哈里的做法不符合反跳槽法的立法精神，而这样的先例也可能导致团结政府议员效尤。

国民联盟及土团党主席慕尤丁星期三（7月10日）与一众国盟国会议员在国会大厦召开记者会说，土团党副主席及党督罗纳建迪星期二（9日）收到佐哈里的回函，正式拒绝土团党提出腾空六名变节议员议席的要求。

慕尤丁说，土团党对此非常失望，并指反跳槽法的立法精神就是阻止议员以各种方式跳槽，而佐哈里的决定显然违反了这种精神，以及违反宪法阐明，任何议员当选后不再是原本参选政党的党员，则须腾空议席的条文，因为土团党修改党章后，这些变节议员已被视为自动退党。

登嘉楼苏丹再纳阿比丁大学法律与国际关系学院讲师旺罗希拉也认同，佐哈里的决定有违反跳槽法精神。

她接受《联合早报》访问时说，佐哈里的决定看似对团结政府有利，但其实是危险的先例。“因为难保团结政府议员接下来不会有样学样。”

据《星报》报道，佐哈里在回函中指土团党修改后的党章违反联邦宪法、议会常规及1952年国会法令赋予议员的特权和言论自由、辩论自由与投票自由，他因此决定相关议席不必腾空。

去年10月至今年3月，土团党陆续有六名国会议员及一名州议员公开支持首相安华，但他们没有退党，因此不抵触反跳槽法。土团党今年3月为此修章，并在6月20日通知国会下议院及雪兰莪州议会，要求议长腾空这些议员的议席。吉兰丹州议会议长上个月已宣布其中一名变节议员的州议席须腾空，以举行补选。