电子烟混加毒品 越南中毒住院者激增

（河内讯）在越南，近期因使用混有毒品的电子烟而住院的人不断增加，其中大多数病例是急性中毒的年轻人。

越南快讯（VnExpress）报道，单在今年上半年，河内白梅医院的毒品控制中心收治了约100个电子烟中毒的病例，2022年和2023年共收治了近130起。

上个月底，河内一名20岁青年在使用电子烟后陷入昏迷，被紧急送院。检查确定他呼吸衰竭、脑部和心脏等多器官损伤、肾衰竭，还有严重的代谢性酸中毒。进一步检测他使用过的电子烟后发现其中含有合成大麻。

13%电子烟样本含毒品

白梅医院毒品控制中心此前对120名患者使用过的电子烟样本进行了调查，在其中16个样本测出毒品，占13.3%。一些送往法医机构检测的样本则测出多种合成大麻素成分，包括ADB-Butinaca、MDMB-Butinaca等。

由于多数的电子烟不含尼古丁，很多人尤其是青少年就以为它无害。对此，白梅医院毒品控制中心主任阮中原博士说：“这其实是误解。电子烟有三大健康风险：尼古丁、人工香料和毒品……所有新型烟草对健康都有害。”

总部在加拿大的国际非盈利组织健康之桥（Healthbridge）在越南的负责人阮氏安指出，在网上可轻易买到电子烟，且价格便宜，是造成电子烟盛行的主因之一。“据我们研究，60%的学生是因朋友分享才开始抽电子烟。电子烟价格大约1万越南盾（约0.53新元），不吃一顿早餐就能买到。”

她说，从经济角度来看，允许售卖和使用新型烟草制品不会带来任何经济效益；长远来看，还会对下一代的健康产生负面影响。

据阮中原，目前电子烟急性中毒病例的治疗费用从1000多万越南盾（约530新元），到数亿越南盾不等。

青少年使用率逐年攀升

一项调查显示，2019年越南13岁至17岁青少年使用新型烟草制品的比率为2.6%，这一数字逐年上升至2022年的3.5%，以及2023年的7%。另据近700家医疗机构报告，去年有1200多人因使用电子烟和加热烟草制品而出现过敏、中毒及急性肺损伤，须住院治疗。

专家因此建议，越南政府须采取紧急措施，禁止进口、生产、分销、销售、宣传和推广电子烟和加热烟草制品。