越电承诺北部生产基地本月不停电

（河内综合电）越南电力集团保证，即使这个月进入炎夏会导致电力需求激增，北部地区也不会出现电力短缺问题。

越南电力集团（简称越电）预计，本月北部地区将出现极端高温，集团的最大发电量可能达2万7000兆瓦以上，相当于全国总发电量的52%。

越电还说，越南7月份的日均用电量估计同比增长10.2%，达9亿2050万千瓦时。尽管如此，越电公用事业代表在电邮回复中说：“我们认为全年电力供应都没有问题。”

越南北部是重要的制造业基地，美国苹果公司的供应商和韩国三星电子公司都在那里设厂，使得当地在全球电子产品供应链中扮演重要作用。越南去年因天气炎热和燃煤发电厂故障而发生大规模停电，严重影响生产活动。

为降低电力短缺的风险和国家对燃煤发电的依赖，越南政府7月3日颁布新机制，允许大型电力用户直接向可再生能源电厂买电。此举可使用户不再只依赖垄断电力供应的越电，还有助于解决企业最担心的缺电问题，同时释放当地丰富的可再生能源潜能，鼓励使用其他发电方式，如太阳能、风能、小型水电站和生物质能等。

越南可再生电力生产商纳米能源公司（Nami Energy）董事长刘黄河说，市场对新机制感到振奋，并寄予厚望。“我们一直在和越南制造业的许多大型投资者商谈，他们对此充满期待。”

三星电子公司也支持这个新机制。三星（越南）公司副执行总裁崔周湖告诉《日经新闻》，他们会继续与越南政府合作，推进可再生能源基础设施发展。“我们计划与运营规模相称的可再生能源生产商联系，以向能提供最好价格的生产商购买可再生能源。”