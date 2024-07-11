土团党变心议员保住议席 安华：慕尤丁咎由自取

（吉隆坡综合讯）马来西亚首相安华说，国会下议院议长佐哈里拒绝让反对党土著团结党六个议席悬空，完全是依法行事。他也指土团党今天会发生这样的事情，是党主席慕尤丁咎由自取。

佐哈里星期二（7月9日）告诉土团党，该党六名国会议员表态支持首相，但没有退党，所以没有抵触反跳槽法，六名议员的议席无须悬空。

安华星期四（11日）出席昌明全球论坛后接受记者采访时说，佐哈里是在研究联邦宪法和相关法律后，决定维持上述六名议员的资格。

他说，慕尤丁等国盟领导人应当非常清楚，当年朝野政党讨论反跳槽法时，国盟坚决反对“遭政党开除党籍即丧失议席”的条例。

安华说：“我们（希盟）当年还是反对党时，坚决要纳入这条文，一旦被开除就自动丧失（议席），但他们（国盟）反对。这些都有记录。”

佐哈里的决定星期四在国会下议院引起质询。佐哈里告诉国会，他经过深思熟虑才决定这么做。他说，他不是“邮差”，他不把政党的要求转交选举委员会。“当我收到任何这类通知时，会先确定事实，再全面研究，然后决定怎么做。”

雪州议长宣布州议席不悬空

雪兰莪州议会议长刘永山星期四也作出类似宣布。他说，由于土团党提呈的证据不足，因此他裁定巴生海峡区州议员阿都拉昔的议席无须悬空。土团党的阿都拉昔今年3月6日宣布支持雪州政府。

雪州议会反对党领袖阿兹敏过后召开记者会说，刘永山按政党立场而非宪法作出决定。他指刘永山的决定已造成宪政危机，土团党将研究议长的决定，并与律师团探讨如何回应。

维权组织“行动大马”主席达涅斯星期四发文告说，该组织对佐哈里危及反跳槽法精神的决定非常担忧。他呼吁佐哈里应该亲自说明此事，而不是由土团党转述。

达涅斯也说，制定反跳槽法是为了稳定政局，并保护反对党在议会中的作用。“我们呼吁所有政党、下议院和各州议会议长，尊重反跳槽法的精神，维护我们脆弱的民主制度。”

去年10月至今年3月，土团党陆续有六名国会议员及一名州议员公开支持安华但不退党。土团党今年3月修章，规定违背党意的国州议员被视为自动退党。土团党6月向国会下议院、吉兰丹州议会和雪兰莪州议会提交通知书，要求议长下令相关议席悬空。其中一名国会议员莫哈末阿兹兹也是丹州能吉里区州议员，丹州议会已下令他的州议席悬空，选举委员会已定能吉里区于8月17日举行补选。