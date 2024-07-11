缅甸商业巨子潘继泽遭军政府扣留问话

（内比都综合讯）缅甸军政府上个月扣留了缅甸华族企业家潘继泽，以及他创办的祐玛银行及祐玛战略控股有限公司的高层。

反军政府的缅甸网媒《伊洛瓦底》引述消息人士报道，潘继泽（Serge Pun）等人被指控违反金融法规，通过银行向在泰国购买公寓的缅甸国民提供抵押贷款，而且有关房贷总额超过了缅甸中央银行规定的范围。

消息人士说，潘继泽遭软禁在缅甸首都内比都，他和公司的其他高层接下来还会被盘问。

祐玛战略股价大跌近17%

祐玛战略（Yoma Strategic）是在新加坡上市的缅甸企业，潘继泽是执行主席。消息曝光后，祐玛战略星期三的股价大跌近17%。

另一名和潘继泽家族关系密切的外国商人说，潘继泽目前仍被拘留及接受审问。这名商人星期二（7月9日）告诉《伊洛瓦底》：“我听说潘继泽仍被扣押，不过（潘继泽的儿子）潘嗣桐星期五已去了新加坡。”

另有多名业界消息人士，包括一名与缅甸上市公司第一缅甸投资（First Myanmar Investment，简称FMI）董事有关的人士也说，潘继泽和他公司的一些高管仍被拘留。潘继泽也是FMI的董事长。

祐玛战略星期三（10日）澄清，潘继泽在内比都和当局就银行业务相关事宜展开会谈和合作。也是祐玛战略首席执行员的潘嗣桐在一份声明中说，当局未对潘继泽提出任何指控。

这是现年71岁的潘继泽第二次遭军政府调查。上个月初，他因相同指控被当局审问，几天后才获释。一名和他的家人亲近的消息人事说，潘继泽获释后的状况很糟。

彭博社报道称，新加坡政府投资公司（GIC）间接子公司Greenwood Capital和挪威国有投资基金Norfund持有祐玛银行股份。

一名银行高管告诉《伊洛瓦底》，私人银行开始限制客户每天的取款额度，以防银行出现挤兑。缅甸中央银行已经减少对私人银行的现金供应，私人银行将客户每天的取款额限制在100万至200万缅元（约640新元至1280新元）之间。

据报道，缅军政府星期三召集全国所有私人银行的领导人和董事长到内比都参加秘密会议，讨论金融问题。

自2021年军事政变以来，缅甸一直面对通货膨胀飙升的问题。尽管军政府采取措施抑制通胀，但都不成功。经济恶化导致货币危机，军政府把问题归咎于银行家不忠诚，但没有点名哪家银行。

世界银行6月中曾发布报告说，暴力事件不断升级、劳动力短缺和货币贬值等，导致在缅甸经商更加困难，因此预测缅甸本财年的经济增长率将维持在1%左右。

为了稳定迅速贬值的货币和高居不下的通胀率，缅甸当局近几个星期逮捕了数十名被指哄抬米价的商人，包括一名在连锁超市工作的日本人。