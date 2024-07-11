联合国人权专员：缅甸军政府正在试图摧毁“失控国家”

（曼谷／仰光综合电）联合国缅甸人权问题特别报告员安德鲁斯警告，缅甸军政府似乎在“试图摧毁一个它无法控制的国家”。

安德鲁斯星期四（7月11日）向泰国国会的国家安全、边境事务、国家战略和国家改革委员会通报缅甸情况时说：“军政府接连失败，正在失去军队，失去军事设施，全面败退。”

“现在看来，军政府似乎正试图摧毁一个它无法控制的国家。”

军方接连失败 对平民攻击加剧

他说，军方对败退的反应是攻击平民，过去六个月袭击学校、医院和寺院的次数大幅增加。“此事关系非常重大。”

据反军政府的网媒《伊洛瓦底》报道，在曼德勒以北的马达雅镇（Madaya）和辛古镇（Singu），居民指军方不断炮击和空袭平民村庄，作为对抵抗组织攻势的回应，导致平民被炸死，房屋被炸毁。

居民说，军方的大炮，包括部署在马达雅镇足球场的榴弹炮，星期二（9日）当天至少六次炮击马达雅镇北部的村庄。监测马达雅镇战事的反政府组织“马达雅之声”称，军方还空袭马达雅以东的村子。

马达雅镇的人民防卫军说：“他们（军方）一直从马达雅炮击北部，也不管谁被炸死。他们想阻止抵抗部队向马达雅推进。”

反政府武装夺取多个军事据点

反军政府的人民防卫军星期二击败一组尝试夺回马达雅军事哨站的政府军军人，起获军方的武器。人民防卫队说，短短八天内已占领马达雅和辛古共11处军方据点，包括警察局。

人民防卫军已越来越靠近缅甸中部重要城市曼德勒，马达雅镇位于曼德勒以北约40公里。

缅甸北部的民族地方武装组织去年10月底向缅军发动攻击，中国今年初从中斡旋使军方和民地武达成停火协议，但民地武最近再度向军方发动攻击。

6月底以来，民地武在曼德勒省通往云南省的公路沿线发动攻势后，缅北掸邦就一直饱受冲突影响。

德昂民族解放军星期二说，他们当天一天内便在东北部的掸邦和中部的曼德勒省夺下四个军事基地。

根据德昂军的说法，自政府军和民地武重燃战火以来的15天里，军方的空袭和炮击就造成至少50人死亡和70人受伤。

缅甸民族民主同盟军、德昂军和若开军正逐渐占领东北部和西部多个主要城镇，军政府可能失去关键的中缅通商重镇和宝石盛产地抹谷（Mogok）。