南中国海仲裁八周年 菲国称坚守立场但避免冲突

（马尼拉综合电）星期五是南中国海仲裁案裁决八周年，菲律宾表明反对任何一方“使用武力”损害菲律宾在有争议南中国海的利益，也会在与北京的南中国海主权纠纷中“坚守立场”，但不希望发生任何冲突，并已与中国就缓和紧张局势达成一致。

菲国家安全顾问阿诺星期五（7月12日）在马尼拉的纪念活动上说，菲律宾致力于和平。“我们不想打仗。”

虽然中菲两国上周同意就有争议的岛礁和水域“缓和紧张局势”，但阿诺强调，马尼拉不会退让。他说：“我们将继续坚持自己的立场，回击胁迫、干涉、恶意影响和其他企图危害我们安全与稳定的伎俩。”

2016年海牙仲裁庭判定中国以“九段线”对南中国海的主权声索没有法律依据。北京对这场诉讼由始至终坚持不参与也不接受。

菲前总统杜特尔特在执政期间希望拉近与中国的关系。他对南中国海仲裁案持反对立场，称裁决结果只是一张纸，应该扔进废纸篓，并表明愿与中国通过双边谈判来解决南中国海领土主权纠纷。

阿诺在活动上反驳了杜特尔特的说法，他说：“这不是、也永远不会是一张纸。”

阿诺说，菲政府将继续“与志同道合的国家建立更紧密的关系”，并愿意讨论“棘手问题”。“菲律宾始终愿意在相互尊重和诚意的基础上进行坦诚的讨论。”

中菲去年以来因为菲律宾对仁爱礁坐滩军舰的补给问题频频发生摩擦，双方最近一次严重冲突是在6月17日，八名菲律宾军人在冲突中受伤。

菲律宾外交部发声明说，马尼拉将继续致力于通过法治与和平途径解决西菲律宾海争端。声明也说，南中国海案裁决是对《联合国海洋法公约》的再次确认，保护菲律宾作为沿海国家和航海民族的权利。

外交部的声明说：“我们为确保自己在海洋领域的合法利益所做的一切努力，都证明了菲律宾人民的决心和勇气，也展示了菲律宾对和平与稳定的愿景。菲律宾将牢记国家利益和主权权利，继续制定以本区域和平、安全与繁荣为基础的路线。”

美国也在这当儿发声支持菲律宾。国务卿布林肯发声明说，华盛顿仍然“深切关注”中国对“明显属于越南、菲律宾、马来西亚和文莱海洋管辖范围的广大地区的主权主张”。他呼吁北京“遵守2016年仲裁案的裁决”，并“停止危险和破坏稳定的行为”。

中国外交部发言人林剑星期五在例行记者会上说，菲律宾向仲裁庭提起诉讼是违背了同中国通过双边协商谈判解决南中国海争端的共识。他也谴责美国和欧盟利用盟国搞乱南中国海、搅乱地区局势以打压中国。

林剑说：“菲方顽固坚持错误立场，死守裁决的结果不放，只会让自己在错误的道路上越走越远。”

另一方面，中国国防部新闻发言人张晓刚星期五敦促菲方立即撤走在仙宾礁和南沙群岛的人员及船只，并称中方对这些岛礁拥有无可争辩的主权。

中国最近指菲律宾派遣海岸警卫队巡逻船，在仙宾礁潟湖内持续滞留并维持静止长达45天，实质上形成对仙宾礁的军事化准坐滩。