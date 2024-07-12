投资250令吉每月可获甘榜鸡？团伙设局骗逾300万令吉

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发布 / 2024年7月12日 8:43 PM
马来西亚武吉阿曼警察总部商业罪案调查总监南利尤索夫星期五（7月12日）召开记者会，展示警方在捣毁一个以甘榜鸡投资骗局敛财的诈骗团伙行动中取得的成果。（马新社）
马来西亚武吉阿曼警察总部商业罪案调查总监南利尤索夫星期五（7月12日）召开记者会，展示警方在捣毁一个以甘榜鸡投资骗局敛财的诈骗团伙行动中取得的成果。（马新社）

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（吉隆坡综合讯）诈骗团伙伪装成非政府组织，推出甘榜鸡养殖投资计划，声称只须以最低250令吉（约72新元）投资额加入，就能每月获得13令吉回酬，或者领取一只免费甘榜鸡，一年多来共骗走超过300万令吉（约86万新元）。

马来西亚警方几个月前陆续接获共85起相关投报后成立专案小组展开调查，并于上个月联合国家反金融犯罪中心、马国公司委员会、马国网络安全机构等相关单位，在吉隆坡、雪兰莪、霹雳、马六甲、登嘉楼和纳闽同步展开取缔行动，逮捕11名嫌犯。

马国武吉阿曼警察总部商业罪案调查总监南利尤索夫星期五（7月12日）召开记者会说，落网嫌犯都是马国人，包括八男三女，年龄介于38岁至56岁。他们在假冒的非政府组织中扮演创始人、董事、秘书、书记、代理人和志愿者等角色。

根据初步调查，这个于去年初开始活跃的诈骗团伙打着慈善机构的名义，以一个虚假的甘榜鸡养殖投资计划行骗。他们在网上宣传称，有兴趣投资者只须将最少250令吉汇入指定的银行户头，每月就可获得13令吉回酬，或换取一只甘榜鸡。

南利说，一开始投资者确实获得回酬，但从去年9月开始，他们既没有收到钱，也没有收到甘榜鸡，才惊觉受骗。

他也说，警方在取缔行动中扣押了13辆豪华轿车、1000令吉现金和15件金饰等财物，以及20台手机、四台平板电脑、17台手提电脑、37张银行卡、71份各类文件、11个印章等与诈骗活动相关的工具。警方还冻结了34个银行户头和单位信托基金户头，涉及金额超过656万令吉。

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