投资250令吉每月可获甘榜鸡？团伙设局骗逾300万令吉

（吉隆坡综合讯）诈骗团伙伪装成非政府组织，推出甘榜鸡养殖投资计划，声称只须以最低250令吉（约72新元）投资额加入，就能每月获得13令吉回酬，或者领取一只免费甘榜鸡，一年多来共骗走超过300万令吉（约86万新元）。

马来西亚警方几个月前陆续接获共85起相关投报后成立专案小组展开调查，并于上个月联合国家反金融犯罪中心、马国公司委员会、马国网络安全机构等相关单位，在吉隆坡、雪兰莪、霹雳、马六甲、登嘉楼和纳闽同步展开取缔行动，逮捕11名嫌犯。

马国武吉阿曼警察总部商业罪案调查总监南利尤索夫星期五（7月12日）召开记者会说，落网嫌犯都是马国人，包括八男三女，年龄介于38岁至56岁。他们在假冒的非政府组织中扮演创始人、董事、秘书、书记、代理人和志愿者等角色。

根据初步调查，这个于去年初开始活跃的诈骗团伙打着慈善机构的名义，以一个虚假的甘榜鸡养殖投资计划行骗。他们在网上宣传称，有兴趣投资者只须将最少250令吉汇入指定的银行户头，每月就可获得13令吉回酬，或换取一只甘榜鸡。

南利说，一开始投资者确实获得回酬，但从去年9月开始，他们既没有收到钱，也没有收到甘榜鸡，才惊觉受骗。

他也说，警方在取缔行动中扣押了13辆豪华轿车、1000令吉现金和15件金饰等财物，以及20台手机、四台平板电脑、17台手提电脑、37张银行卡、71份各类文件、11个印章等与诈骗活动相关的工具。警方还冻结了34个银行户头和单位信托基金户头，涉及金额超过656万令吉。