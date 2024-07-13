慕尤丁指马国政府怕输不敢补选

（士拉央综合讯）马来西亚土著团结党主席慕尤丁说，首相安华领导的团结政府因为怕输，才不敢腾空土团党变节议员的议席以举行补选。

慕尤丁也是在野的国民联盟主席。他星期六（7月13日）在土团党大会上致辞时指出，团结政府在上星期落幕的槟城双溪峇甲州选区补选中大败，证明人民对国盟的支持与日俱增，以致团结政府宁可违背他们倡议的反跳槽法的精神，也不敢再面对补选。

他还说，团结政府目前很脆弱，内部不团结，各党之间互相猜疑及搞破坏，加上没有兑现竞选承诺改善民生问题，促使人民开始转向支持国盟。“我从政以来从未见过执政党在补选中输得那么惨，这就是为什么他们不敢腾空土团党前党员的六个国会议席和一个州议席。他们害怕失败。”

国盟伊斯兰党候选人阿比丁在双溪峇甲补选中，以4267张多数票击败希望联盟成员人民公正党的祖哈里。这比去年8月槟州选举时，伊党取得的1563张多数票高出一倍。有分析认为，这是因为国盟炒作柴油补贴等民生课题的策略奏效，接下来若有补选，国盟可能故技重施。

不过，马国国会下议院议长佐哈里已表明，支持安华的土团党国会议员没有退党，因此不抵触反跳槽法，无须腾空议席举行补选。

针对慕尤丁的嘲讽，马国副首相及巫统主席阿末扎希回应说，团结政府从不畏惧政治上的挫败，巫统也准备好随时上阵补选。

阿末扎希也是国民阵线主席。他星期六在登嘉楼出席巫统区部代表大会后受询时说：“下议院议长是根据联邦宪法第49A条文，拒绝土团党要腾空六个国会议席的要求……这不是因为怕输，只是依法行事。”