菲参议院下令逮捕华裔女市长郭华萍全家

（马尼拉综合电）菲律宾参议院下令逮捕两次缺席听证会的丹辘省班班市市长郭华萍。郭华萍被指与中国犯罪团伙有关系，以及身份造假。

领导参议院对郭华萍展开调查的菲律宾参议员洪蒂维洛斯星期六（7月13日）向媒体出示议长弗朗西斯星期四（11日）签署的逮捕令。

《菲律宾每日询问者报》引述洪蒂维洛斯说，发出逮捕令是为了依法向郭华萍问责。“逮捕令不仅是程序所须，更是为了维护菲律宾人的福祉。”

参议院也同时下令逮捕另外七人，包括郭华萍的前顾问、生意伙伴，以及她的父母、姐姐和两个弟弟。逮捕令将由参议院警卫执行。一旦被捕，他们会被拘留，确保他们出席接下来的听证会。

郭华萍是因为涉及与菲律宾离岸博彩公司有关的诈骗活动而被调查。她也被指是中国公民及间谍，假冒成菲律宾人在当地从事间谍活动。她目前已因菲内政部提出的投诉，被暂停班班市（Bamban）市长一职。

菲律宾参议院今年5月召开听证会调查郭华萍，但她最近连续两次缺席。

据路透社报道，郭华萍的代表律师大卫星期六回复媒体询问时说，郭华萍遭到大量的网络霸凌，导致身体和精神健康状况不佳才无法出席听证会。他指郭华萍的情况好转后，自会出席听证会。

郭华萍早前在参议院接受质询时，对自己的身世含糊其辞，引发她是中国间谍的疑云。菲总统小马可斯已下令调查她的公民身份。

现年38岁的郭华萍坚称自己是菲律宾人，但菲国家调查局发现，她的指纹与20年前一名入境菲律宾的中国少女的指纹相符。