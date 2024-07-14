安华拨款逾1.3亿令吉予垦殖民

（沙登综合讯）马来西亚政府决定为联邦土地发展局（FELDA，简称联土局）额外拨款1亿3170万令吉（约3790万新元），发展垦殖民地区和帮助垦殖民对抗燃油价格上涨。

这笔拨款当中的1亿令吉将用来协助联土局管辖的垦殖区居民缓冲柴油价格上涨带来的冲击，其余3170万令吉则用来发展垦殖社区。这显然是马国执政当局争取垦殖民支持的最新措施。

安华星期天（7月14日）在2024年联土局垦殖民日庆祝活动上说，这笔拨款是联土局主席阿末沙比里针对新柴油补贴政策与政府谈判的结果。这笔拨款将确保垦殖民的收入不受新政策影响。

据阿末沙比里的说法，垦殖民使用的许多农业设备都以柴油为燃料，不属于针对性柴油补贴的援助项目。安华说，垦殖民每年将因此增加1亿2160万令吉的额外支出，所以政府同意增加上述拨款。

安华也说，政府批准3170万令吉让联土局根据团结政府的昌明社区繁荣计划，发展全国317个垦殖社区。“各社区可自行决定有兴趣发展的领域，包括农业与食品、裁缝及手工艺品、草药和健康、旅游和酒店，以及绿色和回收活动等。”

垦殖区是联土局属下的农业社区。联土局成立于1956年，广设垦殖区协助民众种植橡胶和油棕等作物。目前全国共有317个垦殖区，大多集中在彭亨、柔佛与森美兰三州。全国垦殖民人数约11万，绝大多数是马来族。

国阵执政期间，联邦政府长期给垦殖民各种援助及补贴，因此垦殖区是国阵和巫统的铁票区。不过，2018年大选时，国阵在全国53个拥有垦殖区的国会选区中，只拿下其中18个。当时的反对党希盟与伊斯兰党首次在垦殖区成功突围。