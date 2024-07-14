马来亚虎频频出车祸引起关注

（吉隆坡综合讯）马来西亚濒危物种马来亚虎最近几个月因为车祸等非猎杀原因而死，引起政府及保育团体关注。

去年底以来，马国发生多起马来亚虎遭车子撞死或溺毙河流的事故，包括去年11月9日在霹雳务边的南北大道、今年5月16日在彭亨州文冬，以及7月6日在霹雳打巴的南北大道。

吉兰丹州野生动物局官员6月29日在瓜拉吉赖县发现一只老虎死在达蓬河里，死因不明。（取自“时事新闻信息”群组脸书）

吉兰丹州野生动物局人员6月29日在瓜拉吉赖县发现一只老虎死在达蓬河里，当局仍在调查老虎的死因。这只死虎被发现时，尸体肿胀漂浮在河上，当局和保育组织感到震惊。

马国野生动物保护协会总监达马拉吉告诉美国有线新闻网（CNN），道路穿过老虎栖息地，是导致老虎频遭车辆撞死是的主要原因。此外，马来亚虎的生存困境还包括栖息地消失、捕猎，以及在森林边缘社区捕食而死于人虎冲突。

世界自然基金会马国分会保育总监陈作焜说：“每死去一只马来亚虎，就会导致它们更快绝种。如今每只马来亚虎的生命都至关重要。”

他认为，马国应该将马来亚虎濒临灭绝的困境视为国家危机，需要全体国民严肃对待。

野生动物保护及国家公园局长阿都卡迪去年6月说，在野外的马来亚虎已从1950年代的约3000只，减至目前不到150只。若没有积极保护措施，这些老虎最多只能存活10年。

马来亚虎于2004年被认定为一个亚种。马来亚虎的体型比苏门答腊虎和孟加拉虎小，可以长到约2.5米长，重130公斤，需要大片森林作为生活栖息地。