政府强制征兵 缅甸客工不敢回国

缅甸军方发动政变已三年多，过去两年抵抗部队与政府军的冲突日趋严重，以致在东南亚其他国家打工的缅甸人有家归不得，深怕回家就会被政府军强征入伍。

缅甸客工佐缪在新加坡的养鱼场工作约20年，之前受冠病疫情和国内局势动荡不安影响，迟迟不敢回国，直到四个月前才终于踏上回乡之路，但也只敢短暂逗留。

佐缪（化名，44岁）告诉《联合早报》：“那里的官员会在机场检查手机看有没有反叛内容，街边也有不少持枪军人，整个氛围和我六年前回国时差别很大。”

佐缪的家乡有六旬母亲和两个女儿，所在的市区受军政府管辖，目前没有与抵抗部队爆发战斗，因此还算安全。不过他说，长期内战已导致许多人失业，加上生活费高涨，有些人饿肚子，看起来非常虚弱。

佐缪也说，家乡有男邻居被强制拉去当兵，比较有钱的人则会“塞钱”逃过兵役。

怕强制入伍不敢回国

另一名在新加坡工作的扎尔尼昂（化名，32岁）符合征兵年龄，已有五年不敢回国见父母和10岁儿子。

扎尔尼昂说：“我听说在新加坡的同乡没法更新护照，被迫回国强制入伍，也很难再逃出来。我的护照明年10月到期，我担心也会面对这种情况，我不想回国。”

他听闻家乡有青年走在街头被军人拉去当兵，甚至有人说军队在夜晚把熟睡的人拉走，搞得家乡人心惶惶。

扎尔尼昂也说，大部分青年为逃兵役偷渡到其他国家，也有人选择加入人民防卫军抵抗军政府，留在缅甸国内的大多是年长者或年幼孩子。

在本地工作约七年的缅甸客工扎尔尼昂（化名，32岁）说，父母和10岁儿子在家乡，而他正符合征兵年龄，所以已有五年没有回国。（关俊威摄）

缅甸内战越演越烈，军政府兵员枯竭，今年2月发布强制征兵令，所有18岁至35岁男性和18至27岁女性须服役至少两年，结果引发“逃兵潮”，适龄男女纷纷逃到邻国。

像佐缪和扎尔尼昂这些常年在国外工作的，则担心缅甸当局以各种方法，例如不让他们更新护照，强迫他们回国当兵。他们甚至不敢实名受访，就担心日后遭到缅甸当局对付。

虽然他们听闻在新加坡的缅甸青年难以更新护照，但《缅甸环球新光报》7月6日报道，缅甸驻新加坡大使馆每周处理200多人的护照更新手续，公众也能上网或通过WhatsApp预约更新护照。

申请出国工作者众

还留在当地的缅甸人则等待机会出国，很多人则冒险偷渡到其他国家。

新加坡六合发人力中介海外人才招聘顾问王杨贻荃受访时说，缅甸2021年政变后来新当女佣的人数多了一倍，但缅甸当局近期签发的护照和原则性批准信限制较多。

安利康女佣中心执行董事郑坤明说，尽管缅甸的护照申请程序向来较为复杂，并不容易申请，但他注意到近年来很多缅甸女子一足岁就会马上申请来新加坡当女佣。

35岁的普帕（化名）在新加坡当女佣超过七年，雇佣合约上个月到期后被送回缅甸。她重新申请当女佣受阻，目前尝试改换申请当护工。她受访时说：“我已回国一个月，但迟迟没等到当局批准出国工作，我不想留在这里。”

普帕唯一的哥哥已逃去其他国家，无依无靠的她目前暂住中介家。“这里感觉很危险，我听说军人会突然抓人，要付赎金才出得来，让我每天都很害怕。”

除了护照难以申请，军政府5月也停止发放出国工作准证给符合征兵年龄的男子，目前合法出境的途径已被堵，许多人不得不冒着危险穿越丛林、涉过河流越境逃离。

路透社报道，威延图（化名）卖掉所有资产，想方设法逃到泰国。他花了220美元（约300新元）托人打通门路，又向机场官员行贿，与11人挤一辆车，最终抵达泰国。“我感觉自己像是黑市的货物。”

仍有人留守家园

不过，仍有一些缅甸人坚守家园。28岁的敏托是少数留守家乡的年轻人，他目前远程帮国际公司处理投资项目。

他告诉《联合早报》：“我是独生子，不忍心抛下父母离开，而且这里是我的国家，我们应该团结一致面对任何情况。”

尽管军政府执行强制征兵令，但敏托认为当局并没有系统化地执行，他和很多亲友截至目前没有被要求入伍。“如果我收到军方信函，我可以出示工作和缴税证明，让他们知道我对国家有贡献，应该可以得到通融。”

此外，有新加坡人继续在缅甸发展生意，为当地人提供就业机会，推动经济发展。

六年前在缅甸创办Crossworks人力资源和招聘公司的苏汉（29岁）受访时说，他没有撤资，也不担心生意亏损，而是放眼未来的发展空间。“缅甸有很多人才，虽然有些人因为害怕而逃离缅甸，但不少人选择留下来，我愿意为他们提供就业机会，帮助他们改善生活。”

29岁新加坡人苏汉知道还有很多人留在缅甸，所以他也留在缅甸继续做生意，为当地人提供就业机会，帮助他们改善生活。（受访者提供）

苏汉的公司之前有16人，目前扩大到130人。

虽然局势不稳定，但苏汉每个月会到缅甸视察业务。他说，仰光还是非常安全，航班照常，路上也没想象中危险。“我从没被人用枪指着，也没有被抢劫过。”

他说，有些郊区和交战地区比较危险，军政府一般也不会让人越过防线，所以公众能到的地方大致是安全的。

心系缅甸的苏汉今年5月从新加坡骑车2000公里到泰国，为缅甸和泰国边境的免费诊所筹集10万新元，协助当地人谋求福利。