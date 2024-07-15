泰国遇工厂关闭潮 制造业下滑影响经济

（曼谷路透电）中国电动车巨头比亚迪最近在泰国的生产线正式投产，却掩盖不了泰国制造业正在走下坡的趋势。

日本斯巴鲁和铃木汽车今年中宣布关闭在泰国的生产线，本田汽车7月9日宣布将大城府的生产线整合到巴真府的厂房。

能源价格上涨和劳动力老龄化导致泰国工业竞争力下滑，加上中国大量廉价产品冲击市场，令泰国的日本汽车生产商等制造业者首当其冲。

近2000家工厂倒闭 失业率攀升

泰国去年有将近2000家工厂倒闭，影响了占国内生产总值（GDP）近四分之一的制造业，给泰国经济和工人生计带来沉重的压力。

根据泰国工业部的最新数据，去年7月至今年6月倒闭的工厂数量比之前12个月增加了40%，同期失业人数增加了80%，超过5万1500名工人失业。

泰国丘细见博达乐银行（Kiatnakin Phatra Bank）在6月发布的一份报告中说，开设新工厂的速度放缓，一些大型工厂关闭，取而代之的只是小型工厂。这种情况已蔓延至包括汽车业在内的主要行业。

泰国中小企业联合会主席双猜说，由于能源价格上涨、工资相对较高和劳动力老龄化等原因，小型制造商正努力应付生产成本上升的问题。“我们与跨国企业竞争，无法快速适应的制造商不得不关闭业务或转而生产其他产品。”

中国廉价进口商品冲击本土市场

泰国政府已开始应付廉价中国商品大量进口带来的冲击。从7月开始，泰国将对价格低于1500泰铢（约55新元）的廉价进口商品征收7%的增值税。

制造业的困境让首相社德他难以兑现他的竞选承诺——在四年内将年均GDP增长率从1.73%提高到5%。他上周告诉国会，工业已经衰退，产能利用率已降至60%以下，工业必须适应这种新情况。

泰国国家经济和社会发展委员会主席素巴武说，泰国数十年来以制造业为主导的经济模式已经崩溃。“中国人正在向世界各国出口方方面面的产品。那些廉价的进口产品确实造成了麻烦。”

他认为泰国必须作出改变，专注于生产中国没有出口的产品，同时加强农业生产。

泰国预计今年经济仅增长2.5%左右，许多人因此对社德他感到不满。去年因工厂关闭而失业的参本（54岁）说：“上届政府执政期间的经济很糟糕，但新政府上台后，经济仍然像以前一样糟糕。”

“我没有任何积蓄，欠下几十万泰铢的债务，又老了，还能去哪里工作？谁愿意雇用我？”