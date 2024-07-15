泰国遇工厂关闭潮 制造业下滑影响经济

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更新 / 2024年7月16日 7:27 AM
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发布 / 2024年7月15日 9:30 PM
7月9日，来自三家纺织厂的工人在曼谷抗议工厂去年倒闭后一直拖欠他们的工资和遣散费。泰国去年有将近2000家工厂倒闭，给国家经济和工人生计带来沉重的压力。（路透社）
7月9日，来自三家纺织厂的工人在曼谷抗议工厂去年倒闭后一直拖欠他们的工资和遣散费。泰国去年有将近2000家工厂倒闭，给国家经济和工人生计带来沉重的压力。（路透社）

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（曼谷路透电）中国电动车巨头比亚迪最近在泰国的生产线正式投产，却掩盖不了泰国制造业正在走下坡的趋势。

日本斯巴鲁和铃木汽车今年中宣布关闭在泰国的生产线，本田汽车7月9日宣布将大城府的生产线整合到巴真府的厂房。

能源价格上涨和劳动力老龄化导致泰国工业竞争力下滑，加上中国大量廉价产品冲击市场，令泰国的日本汽车生产商等制造业者首当其冲。

近2000家工厂倒闭 失业率攀升

泰国去年有将近2000家工厂倒闭，影响了占国内生产总值（GDP）近四分之一的制造业，给泰国经济和工人生计带来沉重的压力。

根据泰国工业部的最新数据，去年7月至今年6月倒闭的工厂数量比之前12个月增加了40%，同期失业人数增加了80%，超过5万1500名工人失业。

泰国丘细见博达乐银行（Kiatnakin Phatra Bank）在6月发布的一份报告中说，开设新工厂的速度放缓，一些大型工厂关闭，取而代之的只是小型工厂。这种情况已蔓延至包括汽车业在内的主要行业。

泰国中小企业联合会主席双猜说，由于能源价格上涨、工资相对较高和劳动力老龄化等原因，小型制造商正努力应付生产成本上升的问题。“我们与跨国企业竞争，无法快速适应的制造商不得不关闭业务或转而生产其他产品。”

中国廉价进口商品冲击本土市场

泰国政府已开始应付廉价中国商品大量进口带来的冲击。从7月开始，泰国将对价格低于1500泰铢（约55新元）的廉价进口商品征收7%的增值税。

制造业的困境让首相社德他难以兑现他的竞选承诺——在四年内将年均GDP增长率从1.73%提高到5%。他上周告诉国会，工业已经衰退，产能利用率已降至60%以下，工业必须适应这种新情况。

泰国国家经济和社会发展委员会主席素巴武说，泰国数十年来以制造业为主导的经济模式已经崩溃。“中国人正在向世界各国出口方方面面的产品。那些廉价的进口产品确实造成了麻烦。”

他认为泰国必须作出改变，专注于生产中国没有出口的产品，同时加强农业生产。

泰国预计今年经济仅增长2.5%左右，许多人因此对社德他感到不满。去年因工厂关闭而失业的参本（54岁）说：“上届政府执政期间的经济很糟糕，但新政府上台后，经济仍然像以前一样糟糕。”

“我没有任何积蓄，欠下几十万泰铢的债务，又老了，还能去哪里工作？谁愿意雇用我？”

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