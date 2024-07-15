马国儿童中毒案例逐年增加

（吉隆坡讯）马来西亚儿童中毒案例近年来呈上升趋势，而且大多数中毒者是四岁以下儿童，引起马国当局关注。

据《星报》报道，马国国家毒物中心（National Poison Centre）提供的数据显示，儿童中毒的案例从2022年的2913起增至去年的3153起，增幅8.2%。今年到目前为止已有1200起至1300起。

中心的首席药剂师苏拉丝蒂告诉说，今年发生最多儿童中毒事件的是雪兰莪、柔佛、霹雳、沙巴和吉打。

她说：“有很多原因导致这些州出现这个情况，例如人口密度高、高度工业化、种植园区普遍使用杀虫剂和工业化学品等。”

国家毒物中心的数据显示，蓄意和非蓄意中毒病例数量几乎相等，大部分非蓄意病例是人为失误，例如把有毒物质收藏在食品容器内，儿童误食而中毒。

马来西亚国立大学医学院副院长兼社区健康专家莎丽花提醒，只有专业人士才能使用毒药消灭老鼠等害虫。一般民众通常不清楚毒药的类型和剂量，例如常用的灭鼠药含抗凝血成分，人体一旦摄入会出现体内出血等症状。

马国生态旅游与自然保护协会主席安德鲁说，使用毒药解决人类与野生动物冲突是违法的。民众与野生动物若有冲突，应该寻求执法单位协助。

马国自然协会主席周国球说，一些偏远地区农民使用毒药，只想解决影响生计的问题，没有想到后果。他建议政府设立跨部门委员会，共同解决人类与野生动物冲突的问题。