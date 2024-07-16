马国财政部：暂不重启消费税

（吉隆坡综合讯）马来西亚财政部认为，目前不适合重启消费税，因为国内低收入群体仍面对生活费高涨的挑战。当局认为，较可行的做法是改良现有税制。

财政部第二部长阿米尔韩沙星期二（7月16日）告诉国会：“政府没有重启消费税（GST）的计划，因为这是一项（影响）广泛的税制。政府正全力研究如何改善现有税收，并出台不影响弱势群体的新税制。”

他说：“实施消费税等任何改变现有税制的政策都必须三思而行，以确保它是累进式的且简便易行，同时不对生活费和经济增长产生负面影响，并能为政府带来可持续的税收成果。”

前首相纳吉政府2015年4月1日首次落实消费税，税率为6%。希盟2018年5月执政后，同年9月1日废除消费税，并以销售与服务税（SST）取而代之。

阿米尔也指出，所得税自愿申报特别计划2.0已在5月31日结束。民众申报的约12亿9000万令吉（约3亿7000万新元）应缴税款中，政府已收到约5亿1260万令吉。

他说：“内陆税收局共批准14万1406份补缴漏税申请。其中10万2572份为个人申请、2万7707份为公司申请、其余则是涉及组织类别的个案。当局收到的税款申报，已超过当初预定的10亿令吉目标。”

阿米尔说，政府目前不打算延长自愿申报特别计划2.0，因这项为期约一年的计划已给纳税人充足的时间补报税务。

自愿申报特别计划2.0于去年6月6日实施，旨在鼓励个人和企业自愿申报之前未申报的所得税及其他额外收入。当局承诺不处罚自愿申报者。