新加坡警方对刘特佐发出的通缉令仍有效

新加坡警方指出，虽然美国已和一个马来西亚发展有限公司案通缉犯刘特佐达成和解协议，但新加坡警方会继续调查及通缉刘特佐。

我国警方星期二（7月16日）回应媒体询问时说，美国司法部今年6月26日与刘特佐及他的家人就民事充公诉讼达成的和解协议，并不影响警方对刘特佐和同伙的刑事调查。我国通过国际刑警组织对刘特佐发布的红色通缉令也依然有效。

警方指出，新加坡当局早前已获得法庭批准，将约1亿零300万新元被扣押的一个马来西亚发展有限公司（1MDB，简称一马公司）相关资金移交给马国政府。目前，另有约1亿6400万新元的相关资产仍被扣押或被禁止处置，包括与刘特佐和他家人有关的1亿零100万新元资产。

我国警方正与总检察署及外国有关当局合作，依据刘特佐与美国司法部达成的和解协议及新加坡法律，将这些资产归还给马国。

刘特佐是一马公司案的关键人物，目前仍在逃。我国于2016年向刘特佐发出逮捕令，并寻求国际刑警组织的帮助发出红色通缉令。

上个月，美国司法部与刘特佐达成协议，将约1亿2000万美元（约1亿6100万新元）与一马公司相关的资产归还给马国政府，包括法国印象派大师莫奈和美国著名艺术家沃霍尔的画作，以及位于法国巴黎的豪华公寓。

根据协议，刘特佐家族也同意交出在香港、新加坡与瑞士的房产及银行存款，总值约6700万美元。美国当局会在充公这些资产后，扣除约350万美元作为法律与手续费，再将其余资产归还马国。

不过，美国司法部强调，上述协议不能豁免对任何相关组织或个人的刑事提控。