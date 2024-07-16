越南本土电子企业难敌过江龙

（河内讯）很多电子商品如今在越南生产，但大多数订单都由外资企业拿下，以中小企业为主的越南本土电子公司难以竞争，只接得到价值低的小订单，营运面临困难。

越南电商协会副会长杜氏翠香星期一（7月15日）在越南夏季经济论坛上指出，越南电子工业在全球出口中处于重要地位，但2023年年底开始全球消费走软，给越南电子行业带来挑战。

据《越南新闻》报道，今年首五个月，越南电子商品出口占总出口额的31.61%，总值490亿美元（约658亿新元）。越南也是全球第二大的手机出口国，电脑和相关零件出口额则排全球第五。不过，也正因为越南生产的电子产品以消费品为主，全球消费走软影响了订单数量。

杜氏翠香说，许多越南电子企业被迫裁掉多达70%的员工，解雇了许多长期服务的技术工人。“很多企业都在尝试寻找新订单，但新订单的价值不等同于旧订单，随之而来的是不确定性和不稳定。”

与此同时，越南本土电子企业主要由中小企业组成，缺乏熟练劳动力、资金和先进技术。外商直接投资的企业总是优先获得订单，越南本土企业接到的都是“最骨架”的订单，付款条件和付款要求也比外国企业严格。

杜氏翠香说：“这对越南企业来说是一个不利因素……越南企业在供应链中的地位太低、太小，机会太少了。”

生产战略性电子科技 越南仍有优势

不过，美国—亚细安商业理事会区域副常务理事吴秀城在论坛上发言时指出，越南电子企业其实仍有机遇可把握，例如生产轻型近程无人机和安全摄像机等战略产品。

目前全球除了中国外，没有多少国家能够生产此类产品。2023年，全球近程无人机市场价值超过630亿美元，其中中国占了80%。

吴秀城说：“我们知道，未来这80%的产品不会出口到美国或其他国家，因为那些国家认为这是敏感产品，须加以管控，这将是越南的机遇。越南工程师和越南企业完全可以设计和生产这种产品。甚至有些企业可以不依赖中国的供应链进行生产，完全符合美国《国防法》标准。”