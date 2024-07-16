泰国数码钱包计划终启动 民众8月开始注册

（曼谷讯）泰国首相社德他宣布，从8月1日起，符合数码钱包计划条件的企业和个人可以注册领取数码货币。

数码钱包计划是社德他和为泰党主推的竞选承诺之一。政府将给16岁以上的泰国公民每人1万泰铢（约372新元），以带动消费促进经济增长。

社德他上台后一直积极推动这项政策，但却面对巨大的阻力。社德他政府原本计划今年2月推行这项计划，却因资金不足推迟至5月，后来又进一步延至今年第四季，同时缩小计划规模。

据《曼谷邮报》报道，社德他星期一（7月15日）在X平台贴文说：“这项计划的实施需要一些时间，但人民是不会被放鸽子的。”

负责推行数码货币计划的委员会主席、财政部副部长朱拉汶披露，委员会已同意不向泰国农业银行和农业合作社借贷为计划集资，而是从政府预算中拨款，发放的数码货币金额也从原有的5000亿泰铢减至4500亿泰铢。

但朱拉汶坚持，这项计划仍会对经济产生积极影响。泰国财政部预测，此计划能让泰国经济增长1.3至1.8个百分点。

不过，甲那金证券（Kiatnakin Phatra Securities）分析师披巴认为数码钱包最终带来的经济效益未必如政府预期高，可能只达国内生产总值的0.4个百分点。

披巴在美国银行的报告中指出，数码钱包计划的资金来源仍存在不确定性，加之政府坚持使用新的“超级应用”来支付数码货币，而不是现有的应用和支付平台，所以计划的实施可能进一步推迟。