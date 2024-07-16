曼谷酒店内三男三女被毒杀

（曼谷综合讯）曼谷一家酒店发生毒杀，六名死者为越南籍和越南裔美籍人士。

警方在当地时间星期二（7月16日）晚上约7时30分接到通报，指位于拉差帕颂（Ratchaprasong）区、靠近市中心著名四面佛庙的君悦酒店（Grand Hyatt Erawan）发生“枪击事件”。

一名匿名警方人员过后向路透社否认事件涉及枪杀，并指现场“没有枪击的迹象”。

泰国《民意报》（Matichon）报道，死者为三男三女，年龄介于37岁至56岁。其中两人是美国籍，另外四人是越南籍。他们在酒店分别订了五间房。

泰国首相社德他已下令彻查案件，避免事件对公众造成影响或损坏泰国形象。

泰国首相社德他接获通报后，赶往酒店现场了解调查进展。（路透社）

大批警察赶往酒店展开调查工作。（路透社）

警方尚未查明死因。泰国电视新闻报道，六人的死因疑似为氰化物（cyanide，俗称山埃）中毒。酒店房内的桌子上还摆着未吃过的餐点，不过杯子里有饮料。至于作案动机是因为商业上的背叛，有人蓄意复仇，或是涉及邪教，警方还没得出结论。

警方也说，现场没有打斗迹象。尸体被发现时，都在同一间房里，房门敞开。房间原定星期二退房，行李也已整理好。当局正对尸体进行解剖。

报道指，事发酒店也是俄罗斯能源部长星期三（17日）出席一场会议的地点。

路透社尝试拨电联系越南驻曼谷大使馆，但无人接听。医疗部门也未置评。