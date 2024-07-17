马国议长：未接书面通知 六变节议员仍属国盟

（吉隆坡综合讯）马来西亚反对党国民联盟不满国会仍将土著团结党六名变节议员归为国盟议员，议长解释这是因为国盟并未正式致函国会阐明是否已撤销这些议员的国盟党籍。

吉兰丹伊斯兰党巴西马区国会议员阿末法德里星期三（7月17日）在国会下议院提问时，突然质疑霹雳武吉干当区国会议员赛阿布胡申的身份。

阿末法德里说，国会显示屏显示赛阿布胡申仍是国盟议员，但赛阿布胡申已遭土团党撤销党籍，所以不再是国盟议员。

国会下议院议长佐哈里回答说，土团党确实已经通知国会，该党已撤销赛阿布胡申的党员资格，但土团党所属的国盟并未致函国会比照办理，因此根据国会记录，赛阿布胡申仍是国盟的议员。

佐哈里说：“必须书写正式信函。我不知道国盟是否已经这么做。土团党有致函国会，但国盟没有。我们的记录是根据国盟。请这么做。”

“国盟有任何书面证明好让我将他（阿布胡申）移出国盟国会议员名单吗？国盟有白纸黑字吗？”

去年10月至今年1月，土团党六名国会议员先后宣布支持首相安华，包括赛阿布胡申、霹雳江沙的依斯干达、纳闽的苏海里、吉兰丹话望生的阿兹兹、吉兰丹日里的扎哈里和雪兰莪丹绒加弄的祖卡夫佩里。

佐哈里7月9日复函土团党说，他认为这六名国会议员并未抵触反跳槽法，加上土团党的党章违宪，因此他决定不空出这六名议员的议席。六名议员过后说，他们接下来将成为支持团结政府的无党籍议员。