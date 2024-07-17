达信刑期8月正式结束 或任非政治职务

（曼谷综合讯）泰国前首相达信的刑期将在下个月结束，一般预计他会在社德他政府里扮演非政治职务的角色，以辅助首相社德他及为泰党政府的施政。

达信目前获得假释，他的刑期将在8月22日正式结束。泰国前副首相、法律专家威沙努暗示，达信之后可在社德他政府里扮演任何非政治职务的角色，因为宪法规定曾被判刑的人不能出任政治职务。

《曼谷邮报》报道，也是首相法律顾问的威沙努星期二（7月16日）受询时说：“如果政府要求达信协助，他可以这么做（担任非政治职务）。”

这些非政治职务可以是首相顾问，或负责特定任务的特别代表，但必须是临时性质的职务，且不能是贸易代表。

威沙努补充说，达信也可以重新加入为泰党，以党员的身份协助女儿佩通坦处理党务。佩通坦是为泰党现任党魁。

至于达信目前面对的冒犯君主罪指控，威沙努说，这不妨碍达信成为为泰党党员或担任某些职务。

对于达信未来是否仍能领导国家的问题，威沙努表明，根据现有的宪法，达信不能参选及出任首相，但“如果修订新的宪法，那就有不同的说法了”。

社德他和佩通坦此前表明，会善用达信丰富的经验协助治理国家和为泰党。不过，社德他星期一（15日）受询时说，他目前没有计划任命达信为顾问。“我还没考虑过这个问题，我们还没有讨论过此事。”

佩通坦则认为，达信有经验、知识和远见，可以给为泰党和政府提供许多帮助。

达信：8月起为国民谋福利

达信上个星期访问泰国东北部的素林府时说，他会在8月刑满后努力争取作出切实成果，造福国家及全体人民。他对支持者说：“从8月起，我将开始努力为所有泰国人民谋福利，取得切实成果。我们必须建立信心，相互支持。”

不过，这不意味着他会亲自处理政党或政府事务，更有可能是协助为泰党议员在来临的地方选举中顺利连任。

达信去年8月结束流亡生涯返回泰国，并因罪入狱，但在今年2月获得假释。他在假释期间多次离开曼谷，访问铁杆支持者“红衫军”的大本营，如清迈、呵叻府和巴吞他尼府等，尝试继续发挥政治影响力，重振为泰党的政治势力，但似乎没有显著作用。

泰国川登喜大学民意调查研究机构最近针对明年初的地方政府选举展开民调，结果显示，32.53%的受访者认为，前进党能更好地解决他们的问题。只有19.79%受访者认为，为泰党能解决他们的问题。

上一届泰国大选，前进党取代为泰党成为国会最大党。尽管最后是为泰党成为执政党，但影响力显然大不如前，因此正急于重获政治主导地位，而2025年初的地方选举将是衡量各党支持率的重要指标。

根据上述民调，77.44%的受访者认为，地方选举结果会影响他们在下届大选的投票倾向。