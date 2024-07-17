印尼拦截挂新加坡国旗货船 查获106公斤冰毒

（雅加达综合讯）印度尼西亚当局星期三（7月17日）说，在廖内群岛附近海域拦截了一艘悬挂新加坡国旗的船只。该船载有106公斤冰毒，可能正开往澳大利亚布里斯班。

《海峡时报》报道，这艘货船名为Legend Aquarius，船上有包括船长在内的10名印尼船员，还有三名印度籍新加坡永久居民乘客。

印尼国家麻醉品管理局（BNN）局长马蒂努斯在峇淡岛的新闻发布会上告诉记者，这三人相信是毒品所有者，这次出行是他们安排执行的。

新加坡海事及港务管理局告诉《海峡时报》，他们星期三接到印尼当局扣押Legend Aquarius号船只的通报。“正在与船主联系，以查明事实，并建议该公司配合印尼当局开展调查。”

BNN负责根除毒品的副监察长瓦耶在新闻发布会上说，这艘船于7月9日离开新加坡，前往马来西亚新山的一个私人港口。

7月12日，三名自称是新加坡方面运营管理代表的男子（上述永久居民）在私人港口将非法毒品装上船。在这之前，船长和九名船员被要求下船，并离开船舶区八小时。

7月13日，这艘船在新加坡附近海域添油，然后继续前往印尼。

印尼媒体点滴新闻（detikNews）报道，由于这艘船空着备用油箱驶往澳洲，船员原有的疑虑进一步加深，最终一名船员向BNN报告此事。印尼执法人员7月13日截获该船，发现了藏在备用油箱一个假隔间里的冰毒，其外层用来自中国的茶叶包装来掩人耳目。

Legend Aquarius货船被截获后，船上三名印度籍新加坡永久居民被捕。（海峡时报）

瓦耶说：“根据我们对这三名外国人的询问，他们计划前往泗水、巴布亚帝力，然后前往澳洲布里斯班。我们会再核实，以防他们说假话。”

瓦耶还说，当局收到了公众关于非法运输的举报，他拒绝透露公众的身份。他也强调，10名船员没有参与犯罪。

根据印尼2009年出台的反毒品法，非法毒品交易一旦罪名成立，最高刑罚是死刑。

瓦耶指出：“马蒂努斯将军发出的信息很明确，即不要试图将毒品运入印尼。我们不是孤军奋战，我们有四面八方的信息源。”

印尼当局在该地区毒品消费量飙升之际，致力打击贩毒活动。