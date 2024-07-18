泰国民众抵制泰老水电站项目 担忧经济和领土损失

（曼谷讯）泰国保育组织和一些民众呼吁政府不要向老挝拟议兴建的一座水电站购买电力，因为他们担心水电站会造成泰国面对经济和领土损失。

老挝计划在乌多姆赛省（Oudomxay）的湄公河上游兴建北本（Pak Beng）水电站。这座水电站可以生产920兆瓦电力，其中95%电力将售卖给泰国电力局。水电站距离泰老边界约70公里。

据《曼谷邮报》报道，清莱府清孔县民间组织“爱清孔”、泰湄公人民网络以及清莱府一些前村长等签署了请愿信，并在7月14日呈交给首相社德他。

反对北本水电站的民众主要担心大坝建成后，大坝蓄水和河水水位上升，可能会淹没渊根县、清孔县和清盛县河滨社区的房屋和耕地。

大坝也可能会阻碍湄公河鱼类洄游，损害当地渔业。此外，大坝对水位的控制可能会危及淡水藻类的养殖，而淡水藻是当地的重要经济作物之一。

保育组织也担心，大坝日后开闸泄洪可能会淹没下游的社区。此外，居民也从未被告知大坝蓄水后水位会上升多少，以及他们的生活方式和农业工作将面临什么损害。

他们认为大坝项目缺乏紧迫性和存在缺陷，因为一项有利于大坝建设的环境研究是基于陈旧信息得出结论，对大坝的环境影响评估实际上不达标。

他们也认为，泰国计划购买电力是不必要的，因为泰国的电力储备绰绰有余。

“我们不能称这个项目为清洁能源项目，因为它必然会以牺牲湄公河沿岸人民的生计、经济福祉和文化为代价。”