柔佛森林城市第一岛成免税岛 或有助推动周边经济发展

马来西亚正式把柔佛森林城市第一岛列为免税岛，分析员认为有助推动森林城市各领域的发展，但投资者仍会先观察当局如何落实这些政策，再决定投资方向。

马国国会下议院星期三（7月17日）三读通过财政部的五项法案，把森林城市第一岛列为免税岛。财政部副部长林慧英总结辩论时说，这么做是为了促进森林城市第一岛的经济发展，同时善用新加坡经济溢出的机会，为马国和国际社会创造新的吸引力。

长期研究柔佛房地产发展的分析员陈徽添告诉《联合早报》，前首相纳吉早在2016年3月已经宣布森林城市为免税区，如今是将免税区范围扩大至整个第一岛。森林城市项目有四座人造岛，目前只填出了第一岛。

森林城市是中国发展商碧桂园集团与柔州政府拥有的柔佛人民基础建设集团，通过Esplanade Danga 88公司联营的项目。这个项目在2013年动工，计划20年内分九个阶段发展，发展总值约4500亿令吉（约1294亿新元）。

陈徽添说，第一岛成为像浮罗交怡那样的免税岛后，对促进森林城市的发展大有助益。不过，无论森林城市成为免税岛、金融特区，还是成为将来柔新经济特区的一部分，陈徽添相信外国投资者会先观察政策的落实情况。

马国房地产发展商会柔佛州主席陈伶俐告诉《南洋商报》，扩大免税区可带动当地经济活力，如旅游业、商贸活动等，整体来看是良好发展趋势。不过，她指目前还没看到相关的房地产政策，商会还在等待政府释放更多消息。

议员质疑外国人可买永久地契房地产

柔佛巴西古当区国会议员哈山卡林在辩论法案时，质疑政府允许外国人在森林城市购买永久地契房地产的做法。

他说：“据我所知，外国公民在森林城市购买的房地产都是永久地契，马来西亚公民购买的房地产则是90年的地契，这不公平。”

林慧英没有直接回应这个问题，仅说地契政策不在财政部管辖范围，但她会向相关部门转达这个看法。

针对哈山卡林的说法，森林城市发言人回覆《联合早报》询问时说：“我们公司不评论此事。”

另据《金融时报》报道，碧桂园因债务危机加剧，导致森林城市的发展停滞不前，项目已由马国合资方接管，并称拥有森林城市股权的马国元首苏丹依布拉欣正积极介入并调整发展方向。

根据记录，碧桂园持有森林城市六成股份，其余四成归Esplanade Danga 88公司。苏丹依布拉欣持有Esplanade Danga 88公司64%股份，其余股份归柔佛人民基础建设集团。换言之，依布拉欣间接持有森林城市约四分之一的股权。

对于接管传闻，国家王宫并未对《金融时报》作出回应。

马国政府一年来出台多项拉抬森林城市发展的政策，例如首相安华去年8月25日宣布森林城市为金融特区。此外，拟议中的柔新经济特区可能会包括森林城市。一名官员告诉《金融时报》，一些政府机构可能今年内迁入森林城市。