在国会引述匿名信 马国议员停权半年

（吉隆坡综合讯）马来西亚国会下议院星期四（7月18日）以110票赞成、63票反对和三票弃权，通过动议将吉兰丹州马樟区国会议员袁怀绍的议员资格冻结半年。

这是马国下议院近年来首次以表决方式将议员逐出国会，也是停权时间最长的一次。袁怀绍是在野的国盟成员土著团结党的青年团团长。

负责法律及体制改革的首相署部长阿莎丽娜星期四提案时说，袁怀绍7月1日在国会辩论时，引述一封匿名信揭露马国机场控股公司私有化的“内幕”。

阿莎丽娜说，这封信函的真实性与有效性，以及撰写者身份皆无法核实，但袁怀绍的指控对相关议员和官员造成负面影响。

她说：“议员辩论时，除了官员执行公务时的行为，不得提及任何官员其他行为或性格。”她认为，袁怀绍发表了非常严重的声明与指控，并煽动人民对政府的不满情绪。

袁怀绍7月1日在国会辩论人权委员会报告时，声称收到一封来自雇员公积金局的匿名信，内容包括马国机场控股公司私有化的幕后推手。信中还指雇员公积金局一名高层违法参与机场控股私有化交易。

下议院上述动议表决通过后，袁怀绍立即右手高举《联邦宪法》，并高呼绝不退缩，但他还没说完，他的麦克风就遭议长佐哈里关闭。

国盟议员随即聚集为袁怀绍祈祷。袁怀绍过后宣布将在国会媒体室召开记者会，但记者会最终并未举行。