菲拟扩建南中国海岛屿机场 越南主张延长大陆架范围

（马尼拉／河内综合电）菲律宾计划延长南中国海中业岛的机场跑道，并指这对加强国家防务及促进旅游业至关重要。

《菲律宾每日询问者报》报道，菲总统小马可斯星期四（7月18日）在巴拉望省首府普林塞萨港出席活动时说：“我们的优先事项包括发展巴拉望旅游业及改善当地交通情况。我们将通过普林塞萨港机场开发项目和派格阿萨岛（Pag-asa Island，中国称中业岛）机场项目来实现这一目标。”

他也说，巴拉望省的巴拉巴克岛（Balabac Island）空军基地的军用跑道项目即将完工。

巴拉望省靠近南中国海有主权争议的南沙群岛，而巴拉巴克岛是菲律宾去年新增开放给美军使用的四个军事基地之一。

小马可斯通讯办公室当天发声明补充，政府正为中业岛机场开发项目购买土地，以延长机场跑道。

南中国海局势紧张之际，菲律宾的这个计划显示马尼拉决心要在争议水域保持存在。

中国对越南主张表示强烈反对

另一方面，越南外交部星期四发声明说，越南已向联合国大陆架界限委员会提交对南中国海200海里以外大陆架外部界限划界案，以扩展在南中国海的大陆架延伸范围。

中国外交部发言人林剑当天在例行记者会上回应说，越南的相关主张涵盖中国南沙群岛的部分区域，侵犯了中方的领土主权和海洋权益，违反了《联合国宪章》《联合国海洋法公约》等国际法，也违背中越两国签署的《关于指导解决中越海上问题基本原则协议》，以及中国与亚细安国家签署的《南中国海各方行为宣言》。“中方对此坚决反对，已向越方提出严正交涉。”

上个月，菲律宾也向联合国提出申请，将面向南中国海的西巴拉望地区岸外的大陆架权利范围，从200海里专属经济区延伸至350海里。马来西亚和中国已表明反对菲方的主张。