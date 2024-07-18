越共总书记阮富仲接受治疗 国家主席苏林暂代职务

（河内综合电）越南共产党最高领导人阮富仲因健康问题须接受治疗，由国家主席苏林暂代职权，负责指导越共中央委员会、政治局和书记处的工作。分析认为，这意味着阮富仲的接班人已呼之欲出。

越共中央政治局星期四（7月18日）发布关于越共总书记阮富仲健康状况的通知，指现年80岁的阮富仲须优先及专注于接受积极治疗，因此由今年5月才当选越南国家主席的苏林暂代职务。

越共中央政治局的通知没有说明阮富仲的具体健康情况或病情，以及他正接受什么治疗。当局也没有提到苏林将暂时代替阮富仲履职多久。

近几个月来，一直有消息指阮富仲健康状况不佳，越共中央政治局在这个敏感时刻罕见地发布这样的通知，引起诸多揣测，还一度传出阮富仲病危。

越共中央政治局星期四向阮富仲授予金星勋章，表彰他为越南民族革命事业作出的重大贡献。授勋仪式当天在中央军队医院举行，越共中央政治局、中央书记处全体成员、助理及阮富仲的家属都出席，更是令传闻甚嚣尘上。

越共中央政治局呼吁党上下、人民及军队“绝对信任党的领导、国家的管理，加强团结一致，同心协力，继续发挥国家所取得的重要成果和成就，努力奋斗战胜一切困难和挑战”，并致力维护政治稳定，保障国家及社会安全秩序，推进经济社会发展，以及照顾人民的物质和精神生活。

越南过去一年半经历了一系列政治动荡，有两名国家主席、一名国会主席、多名部长及商界领袖在大规模反腐运动中受到对付，凸显越共内部权力斗争激烈。

苏林成接班人已显而易见

尽管阮富仲的总书记任期2026年才届满，但一直有传闻指年事已高的他可能会提前退位。分析指出，越共中央政治局发出的暂代职务通知，意味着谁是阮富仲的接班人已显而易见。

法国国防学院战略研究所研究主任、越南问题专家德特雷格洛德（Benoit de Treglode）告诉法新社，被任命为临时领导人标志着“苏林的全面胜利”。他预计苏林会暂代阮富仲的职务直到2026年1月的越共全国代表大会。

他说：“苏林获得越南政治核心力量支持……这将带来政治稳定。”

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院越南研究项目客座研究员阮克江也说，按目前情况来看，苏林很有可能一直掌权至2026年。