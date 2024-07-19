马国次季经济增长料达5.8% 高于市场预期

（吉隆坡综合讯）受服务业和出口复苏的推动，马来西亚2024年第二季度的经济增长前期预测达5.8％，高于市场预期。这也是马国过去六个季度以来的最快增长，凸显经济正加速复苏。

马国统计局星期五（7月19日）发文告指出，跟第一季度的4.2％增长相比，第二季度的经济表现主要得益于所有行业都有所增长，包括服务业、制造业及农业。

统计局首席统计师莫哈末乌兹尔说，马国服务业增长了5.6％，比上个季度的4.7％高，其中以批发和零售贸易、运输和仓库，以及金融和保险领域的增长领先。

此外，马国的总贸易、出口和进口与去年同期相比均出现增长。6月的出口同比增长了1.7%，虽低于市场预期，但上半年的总出口同比增长了3.9%。

总体而言，马国今年上半年的经济增长达5.0％，去年同期仅增长4.1％。统计局将于8月16日公布第二季度的完整数据。

莫哈末乌兹尔也说，受国内和出口因素的支持，马国经济预计将继续增长的势头，统计局对下半年的经济前景保持乐观。

马国央行早前公布的数据显示，马国6月的出口已连续第三个月呈增长趋势。在全球科技周期上升的背景下，马国的出口有望进一步改善。

不过，分析师警惕，中国经济复苏不均衡或速度放缓，可能为马国的经济前景投下阴影。中国是马国最大的贸易伙伴，马国也相当依赖中国游客及投资来刺激经济。

马国政府和央行预测，随着外部需求改善，马国今年的经济增长将介于4％至5％之间。