李资政：盼新马关系进入更好的新阶段

随着我国完成领导人交接，国务资政李显龙希望新加坡和马来西亚的关系能进入更好的阶段，让两国人民捉住机遇，加强合作与交流。

李资政星期五（7月19日）抵达吉隆坡，开始四天的马国访问。他星期六将出席马国国家元首苏丹依布拉欣的登基典礼。

李资政星期五晚上到新加坡驻马国最高专员公署，与约200名旅居马国的新加坡人见面及交流。他在聚会上致辞时说，新马关系密切，最近刚庆祝新柔长堤100周年，这是不错的成就。

他说：“新马关系持续了100年，经验告诉我们，它往往不是那么直接，而是复杂的。过程中可能会出现一些棘手的问题，不能直接触碰，但我们必须共同处理这些问题。”

李资政指出，这是新马领袖一直在尝试做的事情，目前为止，两国取得了不错的成果。

今年5月卸任总理的李资政指出，新加坡已完成领导人交接，黄循财总理早前已拜访马国，并与马国首相安华会面。

“我们进入了一个新阶段，我希望这是一个更好的阶段。新马关系越好，在两国生活和工作的新加坡和马来西亚人民将能更好地抓住机会，结交朋友并共同完成更多的事情。”

李资政访问马国期间，将会见安华以及各州统治者、内阁部长和领袖。他也将出席吉隆坡商业俱乐部晚宴。

随行的包括李资政夫人何晶、人力部兼国防部高级政务部长扎吉哈，以及贸工部兼文化、社区及青年部高级政务部长刘燕玲。