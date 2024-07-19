菲女市长郭华萍或已潜逃

（马尼拉综合讯）菲律宾当局认为，疑为中国间谍的女市长郭华萍可能已经潜逃，已将她的姓名列入移民局公告。

《菲律宾星报》报道，菲移民局发言人桑多瓦说，当局已将Alice Guo和Guo Hua Ping这两个名字列入移民局公告。菲国家调查局早前证实，这两个名字其实是同一人。

菲律宾参议员张侨伟早前说，郭华萍可能使用中国护照离开了菲律宾。不过，桑多瓦说，移民局的信息显示她仍在菲律宾境内。

菲律宾参议院今年5月召开听证会调查郭华萍，但她最近连续两次缺席。参议院7月13日下令逮捕郭华萍和另外七人，包括她的前顾问、生意伙伴，以及父母、姐姐和两个弟弟。

郭华萍的代表律师戴维星期一（15日）在电台节目说，郭华萍正在考虑是主动自首，还是到参议院出席听证会。

“我昨天和她谈了一个多小时。当然，这是我们给她的建议：你不能躲一辈子，对吧？要记得，这是参议院的逮捕令，不是为了惩罚你或做些什么。传唤你只是为了让你作证，或者让你成为参议院的证人，因为他们想问你一些只有你能回答的问题。”

38岁的郭华萍是丹辘省班班市（Bamban）市长，因为涉及与菲律宾离岸博彩公司有关的诈骗活动而被调查。她也被指是中国公民及间谍，假冒菲律宾人在当地从事间谍活动。她目前已停职。

郭华萍否认有任何不当行为，坚称自己是菲律宾人，是华人父亲与菲律宾女佣的私生女，自小在他们的养猪场长大。不过，菲国家调查局发现，她的指纹与20年前一名入境菲律宾的中国少女的指纹相符。

由于郭华萍目前行踪成谜，参与调查的张侨伟和参议院临时议长埃斯特拉达呼吁菲律宾所有执法机构联合追捕她。