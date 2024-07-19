泰毒杀案：警方调查氰化物来源

（曼谷综合讯）泰国警方正在调查酒店毒杀事件所使用的氰化物的来源，以确认氰化物究竟是走私到泰国，抑或在当地购买。

《曼谷邮报》报道，曼谷大都会警察厅第五分局指挥官威他瓦星期四（7月18日）说，警方正在等待所有法医检验结果，然后决定是否传召任何人作进一步盘问。

警方也尝试联系其中一名死者的妹妹，她预订了事发客房隔壁的房间。她已在7月10日离开泰国到越南，所以不太可能与毒杀案有关。

警方也在寻找一名为其中一名死者购买药物的导游。警方先前询问了一名越南籍导游，他透露其中一名女死者曾要求他购买关节疼痛药物，他后来拜托另一名导游代为购买。

泰国公共电视台引述一名警方消息人士报道，调查人员传召了这名女死者的前夫问话。该名男子事发时在日本，案发前数小时与女死者通视频电话。

消息人士说，泰国警方还联系了美国执法人员，希望能够得到更多有关其中一名美国籍女子的信息。

调查显示，旧金山的其他越南裔居民曾在10多年前向警方投诉，指责该名女子欺诈。女子声称可以帮他们获得美国公民权，但须要支付金钱。不过，消息人士称，美国检察官后来决定撤销对她的指控。

另外，验尸官星期四已完成验尸工作，家属可将遗体领回。

曼谷拉差帕颂区君悦酒店星期二（16日）下午发现六人倒毙五楼一间客房里。三男三女的死者介于37岁至56岁，都是越南人，其中两人持美国国籍。

法医在六名死者体内均验出氰化物成分。氰化物是一种剧毒。当局目前初步判断，其中一名死者毒杀了另外五人后自杀，作案动机可能涉及债务纠纷。