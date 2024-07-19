越南领导人阮富仲去世 继任者之争或加剧

越南共产党中央总书记阮富仲去世，享年80岁。他领导越南长达13年，带领国家实现快速经济增长，取得突破性外交进展，并开展“熔炉”反贪腐运动净化了官场。

阮富仲去世给越南政坛留下权力真空，争夺接班人的竞争将更加激烈。受访学者认为，越南可能会发生一场接班危机，但核心的经济和外交政策应能够保持稳定。

越通社星期五（7月19日）发公告称，阮富仲在长时间患重病后，因年老体弱，于星期五下午1时38分（新加坡时间下午2时38分）在河内108中央军队医院去世。越南政府将为他举行国葬。

近几年来，阮富仲的健康每况愈下。他自去年底起缺席多场重要活动，包括国家主席苏林和国会主席陈青敏的宣誓就职仪式，最后一次公开露面是6月20日欢迎俄罗斯总统普京到访。

越共中央政治局曾在星期四（18日）发布通知称，阮富仲须优先及专注于接受积极治疗，由苏林暂代职务。

苏林领跑接班人之争 政策不会有大转弯

在越共体制中，当总书记不能履职时，应由常务书记处暂时代理，但阮富仲等领导人并未遵循这一规则。一名知情人士告诉英国广播公司（BBC）越南语频道，阮富仲在星期三（17日）下午陷入深度昏迷前，选择了苏林代为执行总书记职务。

这标志着苏林在接班人之争中的领先位置。知情人士说，由于苏林在反贪腐运动中发挥重要作用，阮富仲非常信任他。

观察人士认为，苏林非常可能接任总书记，不过这只是临时安排。越共十四大将于2026年召开，谁能最终成为一把手还有待观察。

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院越南项目研究员潘春勇接受《联合早报》采访时说，越南的政治内斗将加剧，面临一段不确定、但不会明显不稳定的时期。

法国国防学院战略研究所研究主任、越南问题专家德雷格洛德（Benoit de Treglode）受访时说，越共的合法性来自经济增长。“他们不能吓跑外国投资者，因此维护越南的政治稳定是苏林的首要任务。”

阮富仲任上大力推行“竹子外交”，展现了一种既不亲美也不亲中的“越南方式”。一些人担心领导班子变动会改变越南的经济和外交政策，对外国投资造成影响。

潘春勇说，竹子外交一直是越南外交政策的核心。“越南受益于在美国和中国之间维持平衡立场，这帮助越南吸引了外部资源，促进经济发展，因此阮富仲的继任者没有理由改变它。”

反贪熔炉熊熊燃烧 新领导层须采取平衡

在阮富仲的领导下，越南经济蓬勃发展。过去10年，越南国内生产总值（GDP）年均增长率为5.8%，即使在冠病大流行期间也保持不错的增速。

更引人瞩目的是阮富仲发起的“熔炉”反贪腐运动，已导致越南成千上万政商界显要，包括地方政府官员和企业高管被起诉、判刑或被迫辞职，国家主席、国会主席、副总理和政治局委员等一大批高层在过去两年落马。

“熔炉”在一定程度上净化了越南官场，但也产生了消极不作为的风气，有时甚至导致公共行政陷入瘫痪。民众对巨大的贪腐金额感到惊讶，对官僚系统廉洁性的信心反而降低。还有批评人士抨击阮富仲打击贪腐是出于政治动机，借此打压政治对手，并加强对异见的压制。

总部设在斯洛伐克的智库中欧亚洲研究所研究员休特（David hutt）告诉《联合早报》：“阮富仲留下的越共相比以往更加集权，更加压制不同声音，权力制衡遭到破坏，这可能导致越南将来出现强人政治。”

潘春勇说，越南新领导班子须在保持政策连续性和推进改革之间掌握平衡，尤其是在反贪腐方面。“领导层应对这些挑战的能力，将决定未来几年越南的政治格局和发展。”