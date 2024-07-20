马国次季经济料增长5.8% 安华：将助国家崛起

（吉隆坡综合讯）马来西亚首相兼财政部长安华说，今年第二季度国家经济增长前期预测达5.8%，这样的经济表现有助于马国崛起成为强国。

他星期六（7月20日）在社交媒体发布视频说，政府会继续通过昌明经济框架，为国人提供更好的就业机会、培训和技术转让，以实现数码化和能源转型。

安华也感谢政府和私人领域的劳动群体、专业人士、投资者及一般民众对团结政府推行的昌明经济的信任。他说：“马来西亚突破了不确定因素引起的不安和挑战，今年第二季预计可取得5.8%经济增长，超出所有人的预期。这给了政府很大的信心……我相信只要大家通力合作，专注于经济发展，我们一定能实现目标。”

安华2022年11月上台后，接连宣布多项提振经济的计划，包括昌明经济方针、国家能源转型路线图、2030年新工业大蓝图等，并在去年定下目标，要在10年内成为亚洲领先经济体，以及全球30大经济体之一。根据世界银行2022年的数据，马国在全球经济体中位居第37位。

马国统计局星期五（19日）发文告说，受到服务业和出口复苏的推动，当局预测今年第二季马国的国内生产总值（GDP）增长5.8%，这不仅比上个季度增长4.2%，也是过去六个季度以来的最快增长，凸显马国经济正加速复苏。统计局将于8月16日公布第二季度的完整数据。

马国经济部长拉菲兹当天在脸书说，统计局的预测显示国家经济表现良好，预计能推高令吉汇率及股市的走势，同时吸引投资，创造新的就业机会。

他在回应反对党及部分人士质疑马国经济表现不好时说：“尽管数据显示马来西亚经济有所增长，但还是有人不愿接受事实，继续危言耸听。”

马国政府和国家银行此前预测，随着外部需求改善，今年全年马国的经济增长将介于4%至5%。