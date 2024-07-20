马华否认基层施压退出国阵

（吉隆坡综合讯）马来西亚国民阵线主要成员马华的基层领袖被指不满马华在团结政府中被边缘化，施压党中央领袖退出国阵。

不过，马华总会长魏家祥及总秘书张盛闻否认传闻，并指马华内部不曾讨论此事。

网媒“当今大马”引述消息人士报道，马华基层认为，马华已不适合留在由巫统主席阿末扎希领导的国阵内。自阿末扎希早前单方面宣布，国阵将继续与希望联盟合作应对来届大选后，基层要求马华退出国阵的呼声越来越大。

消息人士说：“基层正在施压，要求马华领导层做出退出国阵的决定，但马华领导层还未有任何决定。”

消息人士还说，马华目前的态度倾向继续支持团结政府，直到国会解散。“支持政府是马华对国家元首的承诺，因此就算真的离开国阵，我们仍会支持团结政府。”

马华多名中央领袖受询时都否认基层施压要退出国阵的消息。魏家祥回应《中国报》时直说：“去问当今大马吧。”

上个月底，马华吉打州双溪大年区会主席锺裕水在区会代表大会上，建议马华中央领袖考虑退出国阵。不过，魏家祥上周五（7月12日）出席马华吉打州联委会主办的75周年党庆活动时强调，马华会继续与巫统及印度国大党共进退，绝不会退出国阵。

魏家祥当时说，他相信只要继续努力为民服务，国阵有朝一日能重得民心。