马国第17任国家元首登基 承诺捍卫人民福祉国家主权

（吉隆坡综合讯）柔佛州苏丹依布拉欣星期六正式登基出任马来西亚第17任国家元首，他矢言公平公正地捍卫全马人民的福祉及国家主权。

依布拉欣是马国独立以来，第二位执掌国家元首职的柔佛苏丹。第一位是他的父亲、1984年出任马国第八任国家元首的已故柔佛苏丹依斯干达。

依布拉欣星期六（7月20日）在登基大典上宣读誓词时承诺，会真诚及秉持公平公正原则履行职责，照顾全马人民及维护国家利益。

他之后发表御词，希望政府继续努力减轻人民的生活负担，促进国家发展，实现繁荣昌盛。

他说：“我要感谢马来统治者给予我的信任和尊重，让我肩负国家元首的使命及职责……愿马来西亚继续进步繁荣，全民团结、和平及幸福。”

马国首相安华在登基大典上发表祝贺及效忠演讲词时指出，最高元首制度是国家及全民的支柱，不仅能凝聚各族人民的团结精神，也保障所有马国公民能根据君主立宪和议会民主原则，获得平等与公正。

安华说，除了在国内扮演保护联邦宗教回教、加强马来语地位及捍卫马来人和土著的角色，国家元首在确保马国与亚细安成员、回教国家及国际社会维持紧密关系上同样发挥重要作用。

依布拉欣今年1月31日已宣誓就任马国第17任国家元首，而正式的登基大典星期六按传统礼仪在国家王宫隆重举行。共有700名马国政要及外国领袖受邀出席观礼，其中包括新加坡国务资政李显龙、文莱苏丹波基亚、巴林国王哈马德等。

马国国家元首由西马九州统治者轮任，顺序为森美兰、雪兰莪、玻璃市、登嘉楼、吉打、吉兰丹、彭亨、柔佛及霹雳。根据联邦宪法，由统治者理事会召开特别会议投选国家元首，每名与会的统治者都有一票，而候选人须获得至少五名统治者支持才算过关。

国家元首是拥有合法地位的国家首脑。马国联邦宪法和国会法令阐明，国家元首是国家代表、立法和行政的最高决策人，也是武装部队统帅，以及回教和马来习俗领袖。

国家元首的任期为五年，不得连任，且任内不得兼任原州属的统治者职务，因此须任命摄政王暂代州统治者的职务。目前柔佛摄政王是依布拉欣的儿子、柔佛王储东姑依斯迈。