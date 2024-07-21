基层不满扎希 巫统大会暗流汹涌

马来西亚执政成员党巫统召开全国代表大会前夕，基层出现批判党主席阿末扎希的声浪，甚至要求检讨与希望联盟的合作。分析认为，若巫统的分歧持续恶化，巫统与团结政府的合作将受到考验。

巫统将在8月21日至24日召开全国代表大会，巫统最高领导层正走访各地的区部大会，以了解基层的反馈。

这段期间，巫统基层提出了多个焦点议题，包括要求检讨与希盟的合作关系。此外，阿末扎希也因无法为前首相纳吉争取全面特赦，而成了一些基层领袖的攻击目标，不少党员要求他开放党主席职位的竞选。

巫统党选每三年举行一次，上一次是在去年。不过，由于当时巫统领导层分裂，巫统大会表决通过党主席和署理主席不开放竞选的动议，让阿末扎希和莫哈末哈山自动连任。

面对党内要求撤换党主席，阿末扎希表明对两年后举行的党选持开放态度。但他也表示，“目前，我们不应聚焦在党选，必须优先巩固巫统。”

马国民调机构巧思中心（Ilham Centre）执行总监希索慕丁（Hisomuddin Bakar）对《联合早报》分析，虽然巫统过去也曾出现内斗，但跟前首相马哈迪和纳吉的时代相比，巫统目前的分歧更复杂和严重。

他说，虽然马哈迪和其他党内副手曾发生斗争，但巫统还是成功组织政府；在纳吉领导期间，他虽因一马公司案而受到外部压力，但党内的反抗声浪不大。

“如今，阿末扎希面对的是前所未有的内忧外患。巫统在上届大选只赢得30个国会议席，这迫使巫统被迫违背基层的意愿，与昔日政敌希盟合作。巫统与民主行动党的合作，始终让基层难以接受。”

流失大量马来人票 部分基层促脱离团结政府

巫统加入团结政府后，在过去多场补选中都未能扭转颓势，这也导致许多党员对领导层失去信心，并质疑巫统是否要在下一届全国大选继续与希盟合作。

希索慕丁指出，巫统大量流失马来人的支持，对党内造成了压力。“这促使巫统青年团和一些派系公然反对党主席。一些党员认为，如果巫统不想在下届大选面对更糟的命运，就必须脱离团结政府。”

最近，莫哈末哈山出席柔佛州东南区大会时也放话说，巫统在下届大选不保证会与任何联盟合作。这与阿末扎希此前表明会与希盟合作迎战下届大选的说法不一，莫哈末哈山的动向也引起关注。

不过，巫统最高理事洛曼（Lokman Noor Adam）接受《联合早报》访问时强调，只有部分受国民联盟唆使的党员，以及一些纳吉支持者对阿末扎希感到不满。“大部分基层都没有问题，党主席的地位非常稳固”。

洛曼坦言，巫统要捍卫团结政府不容易，因为首相安华正进行反贪等大规模改革，让一些人难以接受。不过，他促请巫统党员接受党的决定，并继续支持团结政府。

“无论我们喜欢与否，巫统现在是团结政府一员，副首相的人选也来自巫统。如果我们不捍卫团结政府，等同于葬送巫统。如果有人要推翻政府，等同于推翻巫统。”

巫统分歧暂不影响政局稳定

马国时事评论员阿迪布（Adib Zalkapli）受访时说，巫统自上届大选以来，就不断争辩加入团结政府是否对党有利，以及是否应在下届大选与希盟合作。“今年的巫统大会，代表们也将围绕这个课题展开激烈讨论，但短期内不会破坏团结政府的稳定。”

他认为，巫统领导层必须说服党员，与团结政府合作是为了在下届大选赢得更多议席。“巫统也应更有效地向党员传达政府的政策方针，以免基层受国盟的负面宣传影响。”

希索慕丁也说，巫统目前只掌握30个议席，退出政府或加入在野联盟都不是最好的选择，反而应利用执政的优势重振巫统。“如果巫统下届大选与希盟合作，巫统将可发挥优势，在马来人占多数的选区上阵，因为希盟在这些选区缺乏支持。”